Внедорожник протаранил фуру под Уфой

Случился инцидент около десяти утра на въезде в Юматово. По данным спасателей, «Шнива» под упрвлением 50-летнего мужчины врезалась в стоявший на обочине прицеп фуры «Вольво». В легковушке в этот момент ехал также 27-летний пассажир — ему потребовалась помощь медиков. Очевидцы ДТП вызвали на место «112».