Внедорожник протаранил фуру под Уфой

Posted 6 октября, 08:18
Published 6 октября, 08:18
Modified 6 октября, 13:55
Updated 6 октября, 13:55
Случился инцидент около десяти утра на въезде в Юматово. По данным спасателей, «Шнива» под упрвлением 50-летнего мужчины врезалась в стоявший на обочине прицеп фуры «Вольво». В легковушке в этот момент ехал также 27-летний пассажир — ему потребовалась помощь медиков. Очевидцы ДТП вызвали на место «112».
Водитель внедорожник ложиться в больницу отказался, его пассажира же довезли до госпиталя на карете скорой помощи. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее Mkset сообщал, что в субботу, 5 октября, на дорогах Башкортостана произошёл целый ряд смертельных аварий.