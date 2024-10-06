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Posted 6 октября, 08:18

Published 6 октября, 08:18

Modified 6 октября, 13:55

Updated 6 октября, 13:55

Внедорожник протаранил фуру под Уфой

Внедорожник протаранил фуру под Уфой

6 октября 2024, 08:18
Фото: ГК РБ по ЧС
Уфимские спасатели работают на месте ДТП с «Шевроле Нивой» и большегрузом, отчитались в Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 6 октября.

Случился инцидент около десяти утра на въезде в Юматово. По данным спасателей, «Шнива» под упрвлением 50-летнего мужчины врезалась в стоявший на обочине прицеп фуры «Вольво». В легковушке в этот момент ехал также 27-летний пассажир — ему потребовалась помощь медиков. Очевидцы ДТП вызвали на место «112».

Водитель внедорожник ложиться в больницу отказался, его пассажира же довезли до госпиталя на карете скорой помощи. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

«Чёрная суббота» на дорогах Башкирии
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Ранее Mkset сообщал, что в субботу, 5 октября, на дорогах Башкортостана произошёл целый ряд смертельных аварий.

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