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Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии

Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии

8 сентября 2024, 05:00
Фото: ГК РБ по ЧС
ДТП с трагическим исходом случилось на территории региона в ночь на воскресенье, 8 сентября — об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на трассе М-7 в Дюртюлинском районе — вблизи села Асяново. На автодороге столкнулись большегруз китайской марки JAC и отечественное авто «четырнадцатой» модели.

Водитель легкового авто погиб на месте ещё до приезда медиков. Управлявшему большегрузом мужчине повезло больше — он выжил, однако был госпитализирован в местную больницу.

Кто именно допустил ДТП — пока неясно, выяснением всех обстоятельств занимаются правоохранители.

UPD Госавтоинспекция Башкортостана сообщила подробности о происшествии. Как оказалось, российским авто управлял 21-летний юноша из Илишевского района. За рулём фуры же находился 55-летний мужчина из Татарстана.

Фото: ГК РБ по ЧС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Бирском районе Республики Башкортостан произошло страшное ДТП. В аварии погиб один пассажир и попали в больницу несколько детей.

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