Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии

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Авария произошла на трассе М-7 в Дюртюлинском районе — вблизи села Асяново. На автодороге столкнулись большегруз китайской марки JAC и отечественное авто «четырнадцатой» модели.
Водитель легкового авто погиб на месте ещё до приезда медиков. Управлявшему большегрузом мужчине повезло больше — он выжил, однако был госпитализирован в местную больницу.
Кто именно допустил ДТП — пока неясно, выяснением всех обстоятельств занимаются правоохранители.
UPD Госавтоинспекция Башкортостана сообщила подробности о происшествии. Как оказалось, российским авто управлял 21-летний юноша из Илишевского района. За рулём фуры же находился 55-летний мужчина из Татарстана.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Бирском районе Республики Башкортостан произошло страшное ДТП. В аварии погиб один пассажир и попали в больницу несколько детей.