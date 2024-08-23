Кто ответит за аварию со сгоревшей фурой в Башкирии

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Суд в Бирске рассмотрит дело виновников смертельной аварии на трассе Уфа — Янаул.
Как сообщал Mkset, трагедия произошла ещё в конце сентябре 2023 года. По информации башкортостанской Госавтоинспекции, тогда две легковушки вместе выехали на встречку, чтобы обогнать попутный большегруз. В итоге один из автомобилей врезался «в лоб» с другой машиной и вызвал массовое ДТП. Жертвами смертельной аварии тогда стали два человека.
Свою вину ни один из мужчин не признал. Им вменили нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Заседание по их делу пройдёт в Бирском межрайонном суде.