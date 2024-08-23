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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:47

Двоих водителей осудят за смертельное ДТП в Башкирии

Кто ответит за аварию со сгоревшей фурой в Башкирии

23 августа 2024, 13:44
Фото: ГАИ РБ

Двоих водителей осудят за смертельное ДТП в Башкирии

Двое жителей региона пойдут под суд за трагическое ДТП, случившееся почти год назад, сообщили в прокуратуре республики.

Суд в Бирске рассмотрит дело виновников смертельной аварии на трассе Уфа — Янаул.

Как сообщал Mkset, трагедия произошла ещё в конце сентябре 2023 года. По информации башкортостанской Госавтоинспекции, тогда две легковушки вместе выехали на встречку, чтобы обогнать попутный большегруз. В итоге один из автомобилей врезался «в лоб» с другой машиной и вызвал массовое ДТП. Жертвами смертельной аварии тогда стали два человека.

Свою вину ни один из мужчин не признал. Им вменили нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Заседание по их делу пройдёт в Бирском межрайонном суде.

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