Кто ответит за аварию со сгоревшей фурой в Башкирии

Как сообщал Mkset, трагедия произошла ещё в конце сентябре 2023 года. По информации башкортостанской Госавтоинспекции, тогда две легковушки вместе выехали на встречку, чтобы обогнать попутный большегруз. В итоге один из автомобилей врезался «в лоб» с другой машиной и вызвал массовое ДТП. Жертвами смертельной аварии тогда стали два человека.