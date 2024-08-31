Большегруз перевернулся в Башкирии

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По словам очевидцев, авария случилась вблизи села Алаторка на трассе М5. Как можно понять по снимкам, грузовик с отрытым прицепом съехал в кювет и перевернулся. Всё содержимое кузова при этом оказалось на земле.
Пользователи соцсетей утверждают, что водитель в результате происшествия получил различные травмы и был госпитализирован. Официальные ведомства на момент публикации пока никак не комментировали инцидент. Что послужило причиной случившегося — также неясно. Некоторые комментаторы предполагают, что транспортное средство могло быть перегружено.
Ранее в Башкирии водитель пытался выполнить опасный манёвр и протаранил автобус, полный пассажиров. Момент ДТП попал на кадры видеорегистратора.