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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Большегруз перевернулся в Башкирии

Большегруз перевернулся в Башкирии

31 августа 2024, 04:53
Кадры с места ДТП в Иглинском районе Республики распространяют в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась вблизи села Алаторка на трассе М5. Как можно понять по снимкам, грузовик с отрытым прицепом съехал в кювет и перевернулся. Всё содержимое кузова при этом оказалось на земле.

Пользователи соцсетей утверждают, что водитель в результате происшествия получил различные травмы и был госпитализирован. Официальные ведомства на момент публикации пока никак не комментировали инцидент. Что послужило причиной случившегося — также неясно. Некоторые комментаторы предполагают, что транспортное средство могло быть перегружено.

Видео: vk.com
Фото: vk.com

Ранее в Башкирии водитель пытался выполнить опасный манёвр и протаранил автобус, полный пассажиров. Момент ДТП попал на кадры видеорегистратора.

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