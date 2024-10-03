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Электросамокаты

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Октябрь
Электросамокаты выгнали с кладбищ в Уфе
3 октября, 16:16
Сентябрь
Уфимцам не дают жить самокатчики
26 сентября, 07:14
Июль
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
25 июля, 10:53
Более 13 тысяч детей получили травмы на каникулах в Башкирии
В регионе всплеск сезонного травматизма среди несовершеннолетних, сообщает министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
10 июля, 06:50
Июнь
Слабоумие и комфорт: как из электросамоката сделать лакшери-колесницу в Уфе
13 июня, 09:23
В Уфе запустили чат-бот против электросамокатов
11 июня, 05:59
Май
В Уфе начали борьбу с электросамокатами
31 мая, 06:40
Чувствительный контент. Трёх детей на электросамокатах задавили в Уфе
29 мая, 05:54

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