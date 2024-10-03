Электросамокаты выгнали с кладбищ в Уфе

Posted 3 октября, 16:16
Published 3 октября, 16:16
Modified 3 октября, 17:34
Updated 3 октября, 17:34
Как отчитался глава уфимского Управления транспорта и связи Ильдар Салихов, власти определили ряд зон, на которых действует запрет на использование самокатов. Среди них — промзоны, парки и скверы, а также кладбища.
В ходе круглого стола по проблемам, связанным с СИМ, от МВД также поступило предложение ужесточить санкции на родителей несовершеннолетних пользователей электросамокатов. Кроме того, правоохранители выступили с инициативой обязать законных представителей подписывать согласия для покупки ребёнком транспортного средства.
Ранее Mkset сообщал о серьёзной аварии в столице Башкирии — в ДТП внедорожник «Тойота» сбил девятилетнего мальчика на электросамокате. Известно, что ребёнок пытался пересечь дорогу в неположенном месте.