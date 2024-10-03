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Posted 3 октября, 16:16

Published 3 октября, 16:16

Modified 3 октября, 17:34

Updated 3 октября, 17:34

Электросамокаты выгнали с кладбищ в Уфе

Электросамокаты выгнали с кладбищ в Уфе

3 октября 2024, 16:16
Фото: 1MI
Средствам индивидуальной мобильности (СИМ) в столице Башкирии в очередной раз урезали территорию для свободного перемещения — сообщили на круглом столе в региональном парламенте в четверг, 3 октября

Как отчитался глава уфимского Управления транспорта и связи Ильдар Салихов, власти определили ряд зон, на которых действует запрет на использование самокатов. Среди них — промзоны, парки и скверы, а также кладбища.

В ходе круглого стола по проблемам, связанным с СИМ, от МВД также поступило предложение ужесточить санкции на родителей несовершеннолетних пользователей электросамокатов. Кроме того, правоохранители выступили с инициативой обязать законных представителей подписывать согласия для покупки ребёнком транспортного средства.

Уфимцам не дают жить самокатчики
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Ранее Mkset сообщал о серьёзной аварии в столице Башкирии — в ДТП внедорожник «Тойота» сбил девятилетнего мальчика на электросамокате. Известно, что ребёнок пытался пересечь дорогу в неположенном месте.

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