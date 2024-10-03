Электросамокаты выгнали с кладбищ в Уфе

В ходе круглого стола по проблемам, связанным с СИМ, от МВД также поступило предложение ужесточить санкции на родителей несовершеннолетних пользователей электросамокатов. Кроме того, правоохранители выступили с инициативой обязать законных представителей подписывать согласия для покупки ребёнком транспортного средства.