Слабоумие и комфорт: как из электросамоката сделать лакшери-колесницу в Уфе

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В Башкирии подрастающее поколение чтит традиции Кулибина. То ли инженерная смекалка, то ли желание повеселиться привело к тому, что пятеро подростков в Уфе сделали из двух арендных электросамокатов свой уникальный транспорт класса «Комфорт+».
Юношам для создания своей лакшери-колесницы потребовались два электросамоката и видавший виды диван. Они установили мебель на транспорт и впятером промчались на своем изобретении по бульвару Ибрагимова в Уфе. Выезд кулибиных попал на видео.
Что же в такую знойную погоду, да в такой колеснице-кабриолете прокатиться по улицам Уфы — самая жара. Как говорится, «лайк-шер-репост». Правда, насколько безопасны такие развлечения — остаётся только догадываться.
Напомним, что сервисы аренды электросамокатов в Уфе начали блокировку аккаунтов несовершеннолетних пользователей. Причина — шквальный сезонный рост ДТП.