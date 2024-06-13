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Слабоумие и комфорт: как из электросамоката сделать лакшери-колесницу в Уфе

Слабоумие и комфорт: как из электросамоката сделать лакшери-колесницу в Уфе

13 июня 2024, 09:23
Фото: 1MI
Деятельные подростки доработали кикшеринговые девайсы до уровня «Комфорт+» и продефилировали на своем изобретении по улицам столицы Башкирии.

В Башкирии подрастающее поколение чтит традиции Кулибина. То ли инженерная смекалка, то ли желание повеселиться привело к тому, что пятеро подростков в Уфе сделали из двух арендных электросамокатов свой уникальный транспорт класса «Комфорт+».

Юношам для создания своей лакшери-колесницы потребовались два электросамоката и видавший виды диван. Они установили мебель на транспорт и впятером промчались на своем изобретении по бульвару Ибрагимова в Уфе. Выезд кулибиных попал на видео.

Видео: 1MI

Что же в такую знойную погоду, да в такой колеснице-кабриолете прокатиться по улицам Уфы — самая жара. Как говорится, «лайк-шер-репост». Правда, насколько безопасны такие развлечения — остаётся только догадываться.

Электросамокаты в Уфе блокируют из-за детей
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Напомним, что сервисы аренды электросамокатов в Уфе начали блокировку аккаунтов несовершеннолетних пользователей. Причина — шквальный сезонный рост ДТП.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Новости Уфы#Электросамокаты#Инженерная смекалка#Кабриолет
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