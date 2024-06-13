Слабоумие и комфорт: как из электросамоката сделать лакшери-колесницу в Уфе

В Башкирии подрастающее поколение чтит традиции Кулибина. То ли инженерная смекалка, то ли желание повеселиться привело к тому, что пятеро подростков в Уфе сделали из двух арендных электросамокатов свой уникальный транспорт класса «Комфорт+».