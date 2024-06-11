В Уфе запустили чат-бот против электросамокатов

Через этого бота жители города могут отправить информацию о нарушениях Правил Дорожного Движения (ПДД), совершаемых водителями электросамокатов. Существует несколько видов сообщений, которые можно отправить: опасная езда, неправильная парковка или жалобы на работу сервиса и предложения по его улучшению.