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В Уфе запустили чат-бот против электросамокатов

В Уфе запустили чат-бот против электросамокатов

11 июня 2024, 05:59
Фото: 1MI
В Уфе был запущен чат-бот, который позволяет жителям отправлять сигналы о нарушениях правил дорожного движения водителями электросамокатов.

В современном мире использование электросамокатов становится все более распространенным видом транспорта, особенно среди молодежи. Однако, вместе с удобством передвижения возникают и проблемы безопасности.

Для решения этой проблемы в Уфе был запущен чат-бот, доступный пользователям через Telegram.

Через этого бота жители города могут отправить информацию о нарушениях Правил Дорожного Движения (ПДД), совершаемых водителями электросамокатов. Существует несколько видов сообщений, которые можно отправить: опасная езда, неправильная парковка или жалобы на работу сервиса и предложения по его улучшению.

В течение диалога, программа подсказывает возможные нарушения и принадлежность электросамокатов по оператору. Полученные данные о нарушениях передаются службам поддержки прокатных организаций для последующего рассмотрения и принятия мер.

Компании-провайдеры услуг кикшеринга начали активно блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей и штрафуют тех, кто передает электросамокаты лицам не достигших определенного возраста. Штрафы за такие правонарушения могут достигать 10000₽.

Эти действия направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения и формирование ответственного отношения к использованию транспортных средств.

Важно помнить о своей ответственности за свое поведение на дороге и стремиться к созданию комфортной и безопасной городской среды для всех граждан, комментируют правоохранительные органы.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Электросамокаты
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