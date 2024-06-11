В Уфе запустили чат-бот против электросамокатов

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
В современном мире использование электросамокатов становится все более распространенным видом транспорта, особенно среди молодежи. Однако, вместе с удобством передвижения возникают и проблемы безопасности.
Для решения этой проблемы в Уфе был запущен чат-бот, доступный пользователям через Telegram.
Через этого бота жители города могут отправить информацию о нарушениях Правил Дорожного Движения (ПДД), совершаемых водителями электросамокатов. Существует несколько видов сообщений, которые можно отправить: опасная езда, неправильная парковка или жалобы на работу сервиса и предложения по его улучшению.
В течение диалога, программа подсказывает возможные нарушения и принадлежность электросамокатов по оператору. Полученные данные о нарушениях передаются службам поддержки прокатных организаций для последующего рассмотрения и принятия мер.
Компании-провайдеры услуг кикшеринга начали активно блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей и штрафуют тех, кто передает электросамокаты лицам не достигших определенного возраста. Штрафы за такие правонарушения могут достигать 10000₽.
Эти действия направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения и формирование ответственного отношения к использованию транспортных средств.
Важно помнить о своей ответственности за свое поведение на дороге и стремиться к созданию комфортной и безопасной городской среды для всех граждан, комментируют правоохранительные органы.