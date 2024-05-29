mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Трёх детей на электросамокатах задавили в Уфе

Трёх детей на электросамокатах задавили в Уфе

29 мая 2024, 05:54
Фото: 1MI
Автомобильные аварии с участием модных средств передвижения произошли в столице Башкирии в начале недели, сообщает ГАИ Уфы.

В Уфе открыта печальная статистика этого сезона по авариям с электросамокатами. Как сообщает пресс-служба ГАИ Уфы, с начала недели в ДТП с электросамокатами попали трое несовершеннолетних. Они пострадали в двух авариях.

Первое ДТП произошло в понедельник, 27 мая, на улице Аксакова. Там 29-летняя женщина на «Киа Соул» выезжала из двора дома №7 сбила 17-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате по тротуару и резко выехала на проезжую часть.

Вторая авария произошла вечером во вторник, 29 мая, на улице 50-летия Октября. Тут под колеса «Фольксваген Поло»по аналогичному сценарию попали даа подростка. Они мчались через проезжую часть на электросамокате.

Все дети отделались легкими ушибами и серьезная помощь медиков им не понадобилась. По фактам аварий проводится разбирательство.

Напомним, что ранее Mkset рассказывал о том, что около 25% жителей Уфы негативно относятся к электросамокатам.

Видео: ГАИ Уфы

Самокатчиков не выносит каждый четвертый в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Водителя «Башавтотранса» лишили прав после наезда на ребенкаСмертельная погоня погранцов с мигалками произошла в БашкирииПогоня за пьяным водителем в Башкирии попала на видео
#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#ДТП#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инциденты#Электросамокаты
Подпишитесь
20% школьного питания в Башкирии — брак
Вчера, 04:28
«Затор-Байрам» в Уфе повторять не планируют
Вчера, 03:32
Из-за «VK Fest» в Уфе будут трудности с движением всю неделю
27 мая, 19:32
Друг утонувшего в Уфе ребёнка всё ещё в розыске
27 мая, 15:12
В Башкирии природное наследие под угрозой
27 мая, 14:24
Проезд в Уфе подорожает до ₽45
27 мая, 14:54
"