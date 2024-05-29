Трёх детей на электросамокатах задавили в Уфе

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:59
В Уфе открыта печальная статистика этого сезона по авариям с электросамокатами. Как сообщает пресс-служба ГАИ Уфы, с начала недели в ДТП с электросамокатами попали трое несовершеннолетних. Они пострадали в двух авариях.
Первое ДТП произошло в понедельник, 27 мая, на улице Аксакова. Там 29-летняя женщина на «Киа Соул» выезжала из двора дома №7 сбила 17-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате по тротуару и резко выехала на проезжую часть.
Вторая авария произошла вечером во вторник, 29 мая, на улице 50-летия Октября. Тут под колеса «Фольксваген Поло»по аналогичному сценарию попали даа подростка. Они мчались через проезжую часть на электросамокате.
Все дети отделались легкими ушибами и серьезная помощь медиков им не понадобилась. По фактам аварий проводится разбирательство.
Напомним, что ранее Mkset рассказывал о том, что около 25% жителей Уфы негативно относятся к электросамокатам.
Видео: ГАИ Уфы