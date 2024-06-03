Школьникам Уфы предлагают заплатить за экзамены депутату

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Как рассказали в телеграм-канале Курултая Башкирии, аферисты в качестве наказания за нечестное написание экзамена просят у выпускников ₽5000. При этом «скамеры» представляются «председателем комиссии ОГЭ Айбулатом Хажиным» — бывшим главой Минобра республики.
Сам Хажин, комментируя инцидент, указал, что никакой комиссией он не управляет, а штрафы таким образом списывать, конечно же, не могут.
Успел ли кто-то попасться на уловки аферистов — не уточняется. Впрочем, непрофессионализм горе-воришек и так виден на скриншоте, где Хажин оказался депутатом «гос думы», а сами мошенники «слились» сразу после просьбы показать хоть какие-то документы.