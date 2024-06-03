Школьникам Уфы предлагают заплатить за экзамены депутату

Успел ли кто-то попасться на уловки аферистов — не уточняется. Впрочем, непрофессионализм горе-воришек и так виден на скриншоте, где Хажин оказался депутатом «гос думы», а сами мошенники «слились» сразу после просьбы показать хоть какие-то документы.