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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Школьникам Уфы предлагают заплатить за экзамены депутату

Школьникам Уфы предлагают заплатить за экзамены депутату

3 июня 2024, 15:20
Фото: 1MI
Мошенники продолжают соревноваться в креативе. На этот раз аферисты «штрафуют» уфимских школьников от имени депутата регионального парламента за якобы «списывание» на ОГЭ.

Как рассказали в телеграм-канале Курултая Башкирии, аферисты в качестве наказания за нечестное написание экзамена просят у выпускников ₽5000. При этом «скамеры» представляются «председателем комиссии ОГЭ Айбулатом Хажиным» — бывшим главой Минобра республики.

Сам Хажин, комментируя инцидент, указал, что никакой комиссией он не управляет, а штрафы таким образом списывать, конечно же, не могут.

Фото: соцсети

Успел ли кто-то попасться на уловки аферистов — не уточняется. Впрочем, непрофессионализм горе-воришек и так виден на скриншоте, где Хажин оказался депутатом «гос думы», а сами мошенники «слились» сразу после просьбы показать хоть какие-то документы.

#Общество#Мошенничество#Башкортостан#Мошенники#Образование#ЕГЭ#Чиновники#Новости Башкирии#ОГЭ#Аферисты#Экзамены#ГИА
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