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Дистант в Башкирии введут в крайнем случае

Дистант в Башкирии введут в крайнем случае

5 сентября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Первый заместитель министра образования Республики Светлана Антипина поделилась планами о том, как школы адаптируют свою работу в условиях выборов в сентябре 2024 года, сообщает издание «РБК».
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Выборы

По словам Светланы Антипиной, учебный процесс в учреждениях, где расположены участковые избирательные комиссии (УИКи), будет организован по аналогичной схеме, использованной во время мартовских президентских выборов в 2024 году. Это означает, что школы смогут проводить занятия так, как им удобно: от воспитательных мероприятий до спортивных соревнований и экскурсий.

Важно отметить, что 6 сентября запланированы основной государственный экзамен (ОГЭ) и его пересдача. Экзамены останутся в расписании без изменений — переносить их не будут. Для обеспечения порядка и комфорта для всех участников процесса будут организованы два входа или размещение экзаменационных площадок в разных корпусах. Таким образом, образовательный процесс продолжится в привычном режиме.

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Школам предоставлена возможность выбирать формат проведения уроков: очный или дистанционный. Однако Министерство образования рекомендует избегать удаленного формата обучения — он менее удобен для детей и родителей. Как отметила Антипина, переход на дистант возможен только в крайних случаях.

— Погода хорошая, мероприятий проводится много, — добавила она.

Как ранее сообщало издание Mkset, выборы главы Республики Башкортостан пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

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