Дистант в Башкирии введут в крайнем случае

По словам Светланы Антипиной, учебный процесс в учреждениях, где расположены участковые избирательные комиссии (УИКи), будет организован по аналогичной схеме, использованной во время мартовских президентских выборов в 2024 году. Это означает, что школы смогут проводить занятия так, как им удобно: от воспитательных мероприятий до спортивных соревнований и экскурсий.