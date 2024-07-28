Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники

Вместо этого она опубликовала пост в сообществе, связанном с вузом, в котором спросила, нет ли среди его подписчиков людей, которые могли бы помочь ей со сдачей экзаменов. На её просьбу вскоре откликнулся неизвестный молодой человек. За 20 тыс. руб. он предложил ей приобрести ответы к заданиям.