Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Девушка из Уфы по окончании бакалавриата решила продолжить обучение в магистратуре. Для поступления необходимо было сдать вступительные экзамены, однако к ним она решила не готовиться.
Вместо этого она опубликовала пост в сообществе, связанном с вузом, в котором спросила, нет ли среди его подписчиков людей, которые могли бы помочь ей со сдачей экзаменов. На её просьбу вскоре откликнулся неизвестный молодой человек. За 20 тыс. руб. он предложил ей приобрести ответы к заданиям.
Девушка, доверившись парню, перевела указанную сумму на его банковскую карту. После этого он перестал выходить на связь, а девушка осталась без ответов.