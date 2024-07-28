mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники

Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники

28 июля 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
О девушке, лишившейся 20 тыс. руб. из-за нежелания готовиться к экзаменам, сообщает телеканал UTV со ссылкой на телеграм-канал «Мошки».

Девушка из Уфы по окончании бакалавриата решила продолжить обучение в магистратуре. Для поступления необходимо было сдать вступительные экзамены, однако к ним она решила не готовиться.

Вместо этого она опубликовала пост в сообществе, связанном с вузом, в котором спросила, нет ли среди его подписчиков людей, которые могли бы помочь ей со сдачей экзаменов. На её просьбу вскоре откликнулся неизвестный молодой человек. За 20 тыс. руб. он предложил ей приобрести ответы к заданиям.

Девушка, доверившись парню, перевела указанную сумму на его банковскую карту. После этого он перестал выходить на связь, а девушка осталась без ответов.

Уфимский вуз вошел в сотню лучших по России
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимка за ₽1 млн «прокачала» интернетЭкс-советник главы Башкирии останется за решеткойАферист из TikTok развел пенсионерку из Уфы на ₽500 000
#Общество#Происшествия#Уфа#Мошенничество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вуз#Экзамены#Магистратура#Поступление
Подпишитесь
Кот за 250 тысяч рублей: каких самых необычных домашних питомцев можно купить в Уфе
Сегодня, 02:35
В МЧС рассказали, как Башкирия справляется с ливневым паводком
Сегодня, 05:01
В Башкирии за сутки пропали двое мужчин
Сегодня, 04:29
«Остановите Землю — я скачу»: в Башкирии странные развлечения
Вчера, 05:09
Хабиров после участия в СВО получил награду
26 июля, 14:11
Проезд по Восточному выезду станет бесплатным для некоторых категорий граждан
Вчера, 05:34