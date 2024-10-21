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Posted 21 октября, 08:51

Published 21 октября, 08:51

Modified 21 октября, 08:53

Updated 21 октября, 08:53

Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ

Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ

21 октября 2024, 08:51
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Учащиеся испытывают страх перед провалом на ЕГЭ по новым критериям приема в высшие учебные заведения. Особенно трудно тем, кто будет поступать в 2026 году: им предстоит сдавать четыре экзамена вместо привычных трех.

Валерий Фальков, министр образования, на совещании с Владимиром Путиным и правительством заявил, что значительных изменений в процессе приема в вузы в 2025 году не будет. Тем, кто планирует поступление в этом году, не стоит нервничать. Вы можете готовиться по прежним правилам.

В 2026 году абитуриенты столкнутся с изменёнными требованиями, которые будут достаточно строгими. К примеру, тем, кто стремится поступить на педагогические специальности, потребуется пройти дополнительный экзамен — ЕГЭ по выбранному профилю. Пока достаточно лишь единого государственного экзамена по обществознанию, однако с 2026 года, если абитуриент хочет стать учителем физики, ему необходимо будет сдавать ЕГЭ по физике. Обязательным остаётся русский язык для всех поступающих, в дополнение к этому будут предусмотрены предметы на выбор.

Подробнее о правилах ЕГЭ 2025 года — в свежем материале «Новых Известий».

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Эти изменения обусловлены необходимостью повышения качества подготовки будущих специалистов и их соответствия современным образовательным стандартам. Введение дополнительных экзаменов позволит более глубоко оценить уровень знаний абитуриентов по специальным дисциплинам, что, безусловно, положительно скажется на профессиональной подготовке. С учётом этих изменений, абитуриенты не только должны пересмотреть свои образовательные планы, но и готовиться к более серьезным испытаниям. Успех на ЕГЭ по профильным предметам станет ключевым фактором на пути к заветной мечте.

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