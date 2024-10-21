Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ

В 2026 году абитуриенты столкнутся с изменёнными требованиями, которые будут достаточно строгими. К примеру, тем, кто стремится поступить на педагогические специальности, потребуется пройти дополнительный экзамен — ЕГЭ по выбранному профилю. Пока достаточно лишь единого государственного экзамена по обществознанию, однако с 2026 года, если абитуриент хочет стать учителем физики, ему необходимо будет сдавать ЕГЭ по физике. Обязательным остаётся русский язык для всех поступающих, в дополнение к этому будут предусмотрены предметы на выбор.



Подробнее о правилах ЕГЭ 2025 года — в свежем материале «Новых Известий».