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Купить права в Башкирии — ₽210000

Купить права в Башкирии — ₽210000

4 сентября 2024, 12:08
Фото: 1MI
В Нефтекамске 29-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых за попытку получить водительские права незаконным путем, сообщает пресс-служба судов Башкирии.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года девушка решила сэкономить время и передала через несколько посредников 35 000 рублей должностному лицу ОГИБДД. За эти деньги ей обещали выдать экзаменационный лист с отметкой об успешной сдаче практической части экзамена — без фактического прохождения испытания. В результате она получила водительское удостоверение категории «В», что позволило ей управлять транспортными средствами.

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В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд учел ее активное сотрудничество с правоохранительными органами и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

В итоге Нефтекамский городской суд вынес приговор: женщине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штраф в размере 175 000 рублей — это пятикратная сумма взятки. Выходит, что права ей обошлись в 210 000 рублей.

По состоянию на 4 сентября 2024 года приговор не вступил в законную силу.

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