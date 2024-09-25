Как изменится ЕГЭ в 2025 году

Posted 25 сентября, 08:01
Published 25 сентября, 08:01
Modified 25 сентября, 08:04
Updated 25 сентября, 08:04
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представило обновленный список рекомендуемых вступительных экзаменов для абитуриентов, желающих поступить на бакалавриат и специалитет. Если предложенные изменения будут одобрены, процесс поступления в вузы станет более сложным. Внесенные изменения, отображенные в данном проекте, предполагают серьезное обновление списка экзаменов, который был ранее одобрен приказом 2021 года.
Каждый вуз самостоятельно формирует окончательный список экзаменов перед началом новой приемной кампании. Однако Министерство образования советует учебным заведениям ориентироваться на рекомендуемый перечень. При этом есть некоторые особенности. Ранее для поступления на большинство специальностей было достаточно представления результатов трех ЕГЭ, но теперь для ряда направлений количество необходимых экзаменов увеличится.
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