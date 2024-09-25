Как изменится ЕГЭ в 2025 году

Каждый вуз самостоятельно формирует окончательный список экзаменов перед началом новой приемной кампании. Однако Министерство образования советует учебным заведениям ориентироваться на рекомендуемый перечень. При этом есть некоторые особенности. Ранее для поступления на большинство специальностей было достаточно представления результатов трех ЕГЭ, но теперь для ряда направлений количество необходимых экзаменов увеличится.