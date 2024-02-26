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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Главы двух районов Башкирии сообщили о фейках с их данными

Мошенники испугали чиновников из Башкирии проверками из ФСБ

26 февраля 2024, 13:04

Главы двух районов Башкирии сообщили о фейках с их данными

На этот раз пришлось объяснять ситуацию главам Благоварского и Аскинского районов.

Главы администраций Аскинского и Благоварского районов сообщили о том, что в мессенджерах появились страницы, ведущиеся от их имени, но не принадлежащие им.

Две недели назад о мошенничестве писал Константин Толкачёв, спикер Курултая. По его словам, злоумышленники угрожала депутатам Курултая проверками «федеральной службы».

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Глава благоварской районной администрации Мара Юсупов написал на своей странице в соцсети Vk, что фейковый аккаунт, ведущийся от его имени, ведётся в Telegram. По его словам, чиновнику известны несколько подобных случаев.

Руководитель аскинской районной администрации Динис Юсупов рассказал о клоне его реальной страницы. Для подтверждения от приложил скриншот с перепиской с подчинёнными. Мошенники написали муниципальным служащим о проверке, которую якобы организует ФСБ:

— В общем, к нам наведывались сотрудники ФСБ с внезапной проверкой, многим интересовались. Вами в том числе. Если вкратце то запрашивали Вашу устную характеристику. Со своей стороны говорил только положительное. Вопрос такой, что случилось, что Вами интересуется ФСБ? — фейковый аккаунт Диниса Юсупова, главы администрации муниципального района Дуванский район (орфография и пунктуация сохранены).

Недавно о внезапных проверках сообщили фейковые аккаунты главы Альшеевского района.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Мошенники#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благоварский район#Дуванский район
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