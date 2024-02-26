Мошенники испугали чиновников из Башкирии проверками из ФСБ

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Главы администраций Аскинского и Благоварского районов сообщили о том, что в мессенджерах появились страницы, ведущиеся от их имени, но не принадлежащие им.
Две недели назад о мошенничестве писал Константин Толкачёв, спикер Курултая. По его словам, злоумышленники угрожала депутатам Курултая проверками «федеральной службы».
Глава благоварской районной администрации Мара Юсупов написал на своей странице в соцсети Vk, что фейковый аккаунт, ведущийся от его имени, ведётся в Telegram. По его словам, чиновнику известны несколько подобных случаев.
Руководитель аскинской районной администрации Динис Юсупов рассказал о клоне его реальной страницы. Для подтверждения от приложил скриншот с перепиской с подчинёнными. Мошенники написали муниципальным служащим о проверке, которую якобы организует ФСБ:
— В общем, к нам наведывались сотрудники ФСБ с внезапной проверкой, многим интересовались. Вами в том числе. Если вкратце то запрашивали Вашу устную характеристику. Со своей стороны говорил только положительное. Вопрос такой, что случилось, что Вами интересуется ФСБ? — фейковый аккаунт Диниса Юсупова, главы администрации муниципального района Дуванский район (орфография и пунктуация сохранены).
Недавно о внезапных проверках сообщили фейковые аккаунты главы Альшеевского района.