Со дна озера в Башкирии подняли машину с трупом

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Со дна озера в селе Улькунды Дуванского района в Башкирии в субботу, 11 мая, подняли автомобиль «ВАЗ-2114» с трупом водителя, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
По предварительным данным, погибший водитель машины — местный житель, 43-летний мужчина. Он уехал домой из Улькунды в деревню Митрофановка утром 5 мая и пропал безвести.
В ходе розыска мужчины была выдвинута версия, что легковушка могла утонуть. Были проверены водоёмы поблизости. Версия подтвердилась. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС подняли со дна озера автомобиль с трупом водителя.