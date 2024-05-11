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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Со дна озера в Башкирии подняли машину с трупом

11 мая 2024, 11:04
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Мужчина пропал ещё 5 мая. У разыскивающих его сотрудников экстренных служб была версия, что водитель утонул вместе с автомобилем.

Со дна озера в селе Улькунды Дуванского района в Башкирии в субботу, 11 мая, подняли автомобиль «ВАЗ-2114» с трупом водителя, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

По предварительным данным, погибший водитель машины — местный житель, 43-летний мужчина. Он уехал домой из Улькунды в деревню Митрофановка утром 5 мая и пропал безвести.

В ходе розыска мужчины была выдвинута версия, что легковушка могла утонуть. Были проверены водоёмы поблизости. Версия подтвердилась. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС подняли со дна озера автомобиль с трупом водителя.

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