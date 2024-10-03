Студент бросился в огонь за хлебом

Posted 3 октября, 04:45
Published 3 октября, 04:45
Modified 3 октября, 07:54
Updated 3 октября, 07:54
Как стало известно, на улице Школьной в селе Ярославка Дуванского района Башкирии вспыхнул пожар в зерноскладе размером 100 на 20 метров, где хранились пшеница и рожь. На место происшествия прибыли пожарные, которые столкнулись с сильным возгоранием. Однако, прежде чем они успели приступить к тушению, один из местных жителей — 18-летний парень — решил самостоятельно вмешаться в ситуацию.
Несмотря на его благие намерения, попытка потушить пожар обернулась серьезными негативными последствиями: молодой человек получил ожоги III степени по всему телу. Скорая помощь быстро доставила его в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Пожар был локализован и потушен. Теперь дознаватель МЧС России проводит расследование причин возгорания.
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