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Posted 3 октября, 04:45

Published 3 октября, 04:45

Modified 3 октября, 07:54

Updated 3 октября, 07:54

Студент бросился в огонь за хлебом

Студент бросился в огонь за хлебом

3 октября 2024, 04:45
Фото: 1MI
В селе Ярославка Дуванского района парень получил серьезные ожоги в попытке потушить пожар, сообщает в четверг, 3 октября, МЧС России.

Как стало известно, на улице Школьной в селе Ярославка Дуванского района Башкирии вспыхнул пожар в зерноскладе размером 100 на 20 метров, где хранились пшеница и рожь. На место происшествия прибыли пожарные, которые столкнулись с сильным возгоранием. Однако, прежде чем они успели приступить к тушению, один из местных жителей — 18-летний парень — решил самостоятельно вмешаться в ситуацию.

Фото: МЧС России

Несмотря на его благие намерения, попытка потушить пожар обернулась серьезными негативными последствиями: молодой человек получил ожоги III степени по всему телу. Скорая помощь быстро доставила его в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Пожар был локализован и потушен. Теперь дознаватель МЧС России проводит расследование причин возгорания.

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