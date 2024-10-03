Студент бросился в огонь за хлебом

Как стало известно, на улице Школьной в селе Ярославка Дуванского района Башкирии вспыхнул пожар в зерноскладе размером 100 на 20 метров, где хранились пшеница и рожь. На место происшествия прибыли пожарные, которые столкнулись с сильным возгоранием. Однако, прежде чем они успели приступить к тушению, один из местных жителей — 18-летний парень — решил самостоятельно вмешаться в ситуацию.