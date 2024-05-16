«Держалась из последних сил»: в Уфе спасатели вытащили из воды молодую девушку

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:37
Инцидент случился в районе железнодорожного моста. Очевидцы услышали, как человек отчаянно кричит, прося о помощи, и вызвали спасателей. Сотрудники управления на лодке добрались до утопающей, которая из последних сил держалась за прибрежные кусты.
Девушку доставили на станцию. Пока спасатели ждали скорую, молодую горожанку укутали в одеяло и отогрели. Пострадавшую увезли на карете скорой помощи и госпитализировали. Как именно уфимка попала в воду — не уточняется.
Ранее в Дуванском районе Башкирии спасатели подняли со дна озера машину с бездыханном телом мужчины. Погибшего водителя искали около шести дней.