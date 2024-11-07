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Дорожное строительство

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Ноябрь
В Уфе будет мост на десять полос
7 ноября, 10:03
Октябрь
«Спасибо, теперь быстрее»: уфимцы благодарят Ратмира Мавлиева
2 октября, 08:39
Август
Мэр Уфы вышел на ремонт дороги
21 августа, 18:55
Декабрь 2023
В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего 2023 года, заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
27 декабря 2023, 07:54
На трассу из Москвы до Уфы вложат более 700 млн рублей
Документ о выделении средств ещё не опубликован.
24 декабря 2023, 03:42

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