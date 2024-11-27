В Уфе ищут ₽9 миллиардов для устранения пробок

И вот 15 ноября, наконец, должна была произойти долгожданная реорганизация движения, которая обещала облегчить жизни уфимцев. Но вместо улучшений всё опять пошло не так. Люди, с надеждой ожидавшие изменений, вместо этого столкнулись с привычными пробками.