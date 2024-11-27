В Уфе ищут ₽9 миллиардов для устранения пробок

Posted 27 ноября, 11:06
Published 27 ноября, 11:06
Modified 27 ноября, 11:22
Updated 27 ноября, 11:22
Проект строительства обойдется в ₽9 миллиардов. Сейчас ищут деньги, чтобы его построить. Ожидается софинансирование со стороны государства. Мост будет длиной 630 метров и с двумя полосами движения в каждую сторону.
Напомним, что ситуация с многострадальным Кузнецовским затоном вышла на федеральный уровень: местные жители жаловались Президенту Владимиру Путину на ситуацию с ежедневным «бордовыми» пробками в микрорайоне.
И вот 15 ноября, наконец, должна была произойти долгожданная реорганизация движения, которая обещала облегчить жизни уфимцев. Но вместо улучшений всё опять пошло не так. Люди, с надеждой ожидавшие изменений, вместо этого столкнулись с привычными пробками.
«15 ноября, 17:50, всё по-прежнему — стоим в пробке, как обычно», — расстроенно писали в соцсетях.
В итоге, жители Уфы до сих пор остаются в ожидании решения проблемы с пробками в Кузнецовском затоне. Идея со строительствам моста кажется перспективной, однако отсутствие прозрачного бюджета и четких сроков заставляют уфимцев только запасаться терпением в пробках.