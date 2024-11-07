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Posted 7 ноября, 10:03

Published 7 ноября, 10:03

Modified 7 ноября, 10:05

Updated 7 ноября, 10:05

Десятиполосный мост откроют в Уфе

В Уфе будет мост на десять полос

7 ноября 2024, 10:03
Фото: Андрей Назаров.

Десятиполосный мост откроют в Уфе

Запуск движения по обновленному путепроводу над рекой Белой запланирован на осень 2025 года, сообщил в четверг, 7 ноября, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Старый арочный мост через реку Белую в Уфе решили восстановить по оригинальному проекту 1953 года. Капитальный ремонт одного из главных символов башкирской столицы идет с 2022 года.

— От графика не отстаем, сделано более 48% всех работ. Самое сложное — демонтаж старой арки — позади. Старые мостовые опоры решили сохранить, их усилили железобетонными конструкциями. Изношенные части моста заменяются на цельные металлические. Всего укрупнили порядка 2000 тонн металлоконструкций, собрано 423 метра мостового перехода из 670, — рассказал о ремонте в цифрах премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. — Все работы по плану должны завершиться к осени следующего года. После капитального ремонта мост прослужит еще не менее 50 лет.

Ожидается, что после ввода моста в эксплуатацию в южном направлении будут функционировать 10 полос движения транспорта.

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Ранее Mkset сообщал об удручающем состоянии моста, соединяющего два региона — Татарстан и Башкортостан.

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