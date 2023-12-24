На трассу из Москвы до Уфы вложат более 700 млн рублей

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Правительство готовится выделить 710 млн рублей на «опережающее строительство» федеральной трассы М-7. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на заседании кабинета министров.
Трасса М-7 соединяет центр России с Южным Уралом, начинаясь в Москве, проходя через Владимир, Нижний Новгород и Казань, заканчиваясь в Уфе. Правительство считает, что необходимо заранее построить объездные дороги возле городов Набережные Челны и Нижнекамск (Татарстан).
Михаил Мишустин надеется, что решение о выделении средств благоприятно повлияет на доступность транспортной инфраструктуры для жителей регионов, а также скажется на развитии туризма и глобальной торговли.
Недавно стало известно, что Башкирия получит около 1 млрд рублей. 800 млн пойдут на зарплаты медработников, 200 млн — на развитие сельского хозяйства.