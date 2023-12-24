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Мишустин поручил достроить трассу М-7 от Москвы до Уфы

На трассу из Москвы до Уфы вложат более 700 млн рублей

24 декабря 2023, 03:42
Фото: 1MI

Мишустин поручил достроить трассу М-7 от Москвы до Уфы

Документ о выделении средств ещё не опубликован.

Правительство готовится выделить 710 млн рублей на «опережающее строительство» федеральной трассы М-7. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на заседании кабинета министров.

Трасса М-7 соединяет центр России с Южным Уралом, начинаясь в Москве, проходя через Владимир, Нижний Новгород и Казань, заканчиваясь в Уфе. Правительство считает, что необходимо заранее построить объездные дороги возле городов Набережные Челны и Нижнекамск (Татарстан).

Михаил Мишустин надеется, что решение о выделении средств благоприятно повлияет на доступность транспортной инфраструктуры для жителей регионов, а также скажется на развитии туризма и глобальной торговли.

Недавно стало известно, что Башкирия получит около 1 млрд рублей. 800 млн пойдут на зарплаты медработников, 200 млн — на развитие сельского хозяйства.

Башкирия получит 200 млн рублей на строительство ферм
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#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Мишустин#Дорожное строительство
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