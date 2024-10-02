«Спасибо, теперь быстрее»: уфимцы благодарят Ратмира Мавлиева

Как известно, во вторник, 1 октября, в Уфе было открыто движение на улице Генерала Рыленко и на транспортной развязке, где она пересекается с улицей Пугачева. Для создания нового дорожного полотна были проведены обширные работы, включая изъятие земельных участков и переустройство инженерных сетей. Строительство дороги на улице Пугачева еще продолжается.