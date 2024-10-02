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Posted 2 октября, 08:39

Published 2 октября, 08:39

Modified 2 октября, 08:42

Updated 2 октября, 08:42

Мэра Уфы завалили благодарностями и жалобами

«Спасибо, теперь быстрее»: уфимцы благодарят Ратмира Мавлиева

2 октября 2024, 08:39
Фото: Ратмир Мавлиев

Мэра Уфы завалили благодарностями и жалобами

Горожане отреагировали на открытие новой транспортной развязке в Telegram-канале мэра в среду, 2 октября.

Уже традиционно под утренним постом мэра Уфы Ратмира Мавлиева в Telegram-канале началась дискуссия совсем не по теме сообщения. Градоначальник выложил фото с утренней хоккейной тренировки, и вместе с «Добрым утром!» получил как массу благодарностей, так и перечень наказов от уфимцев.

Благодарности уфимцев связаны со стартом движения транспорта:

 

— У нас тоже утро доброе! Спасибо, что открыли вчера развязку, теперь до школы ребенка из Нагаево значительно быстрее и ближе отвозить, — отмечает Ксения. Ее сообщение собрало массу одобрительных реакций.



Но Ратмир Мавлиев просит уфимцев не ликовать раньше времени: на сложной развязке у спальных районов еще нужно до идеала отладить систему работы светофоров.

Как известно, во вторник, 1 октября, в Уфе было открыто движение на улице Генерала Рыленко и на транспортной развязке, где она пересекается с улицей Пугачева. Для создания нового дорожного полотна были проведены обширные работы, включая изъятие земельных участков и переустройство инженерных сетей. Строительство дороги на улице Пугачева еще продолжается.

Вместе со словами благодарности мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил и наказы от горожан.

 

— Когда будет достроена улица Рабкоров/Высотная? Рыленко сдали, сдать бы и этот долгострой, — пишет Венера.
— Когда двор сделаете на Рабкоров 4/4, — спрашивает Айнур.
— Когда будет обещанная остановка в ЖК «Вишня», — интересует Елена.
— Прошу вас разобраться с БашРТС, уже много месяцев ведутся работы по улице Транспортная, в жилых домах постоянно отключают горячую воду вне графиков которые летние отключения, в детских садах нет воды и отопления, — жалуется Зарина.

Свое мнение оставила и Регина: «Вы должны работать даже ночью!!! А не занимать себя своими делами!!!». Впрочем, его подписчики мэра Уфы засыпали дизлайками.

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