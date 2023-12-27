В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту

Ратмир Мавлиев также анонсировал изменения автомобильного движения по Затонскому мосту. Так, в следующем году планируется ввести на нем ограничения в связи с неудовлетворительным состоянием моста. Как отметил сити-менеджер, конструкции объекта сильно устарели.