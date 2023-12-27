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Мэр Уфы назвал причину пробок в городе

В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту

27 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI

Мэр Уфы назвал причину пробок в городе

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего 2023 года, заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По мнению Мавлиева, напряженная ситуация с пробками в Уфе вызвана строительством новых дорог. Мэр подчеркнул, что работы по строительству носят временный характер.

Ратмир Мавлиев также анонсировал изменения автомобильного движения по Затонскому мосту. Так, в следующем году планируется ввести на нем ограничения в связи с неудовлетворительным состоянием моста. Как отметил сити-менеджер, конструкции объекта сильно устарели.

«Не хотел бы вас расстраивать, конечно, но скоро мы начнем объявлять о скорых ограничениях на Затонском мосту. Мы прошли ряд экспертиз, встреч с экспертами, мост нуждается в ремонте тоже», — сообщил Мавлиев.

Изменения затронут не только автомобилистов, но и пешеходов. Так, в 2024 году планируется ремонт тротуаров на проспекте Октября.

«Мы зря сузили тротуары на пересечении Кирова и Цюрупы. Нам необходимо это исправить. Несправедливо делать работу исключительно для автомобилистов, — отметил Мавлиев.
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