В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По мнению Мавлиева, напряженная ситуация с пробками в Уфе вызвана строительством новых дорог. Мэр подчеркнул, что работы по строительству носят временный характер.
Ратмир Мавлиев также анонсировал изменения автомобильного движения по Затонскому мосту. Так, в следующем году планируется ввести на нем ограничения в связи с неудовлетворительным состоянием моста. Как отметил сити-менеджер, конструкции объекта сильно устарели.
«Не хотел бы вас расстраивать, конечно, но скоро мы начнем объявлять о скорых ограничениях на Затонском мосту. Мы прошли ряд экспертиз, встреч с экспертами, мост нуждается в ремонте тоже», — сообщил Мавлиев.
Изменения затронут не только автомобилистов, но и пешеходов. Так, в 2024 году планируется ремонт тротуаров на проспекте Октября.
«Мы зря сузили тротуары на пересечении Кирова и Цюрупы. Нам необходимо это исправить. Несправедливо делать работу исключительно для автомобилистов, — отметил Мавлиев.