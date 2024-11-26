Вице-спикер Башкирии останется под стражей

Как стало известно, 26 ноября Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда о мере пресечения для Марзаева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В октябре 2024 года Басманный районный суд Москвы постановил на время следствия по уголовному делу о широкомасштабной коррупции отправить политика из Башкирии в столичное СИЗО.