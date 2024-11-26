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Posted 26 ноября, 08:21

Published 26 ноября, 08:21

Modified 26 ноября, 08:46

Updated 26 ноября, 08:46

Вице-спикер Башкирии останется под арестом

Вице-спикер Башкирии останется под стражей

26 ноября 2024, 08:21
Фото: соцсети Алана Марзаева.

Вице-спикер Башкирии останется под арестом

Защите Алана Марзаева не удалось обжаловать постановление о строгости меры пресечения для обвиняемого в коррупции политика из Башкортостана, сообщает во вторник, 26 ноября, пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как стало известно, 26 ноября Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда о мере пресечения для Марзаева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В октябре 2024 года Басманный районный суд Москвы постановил на время следствия по уголовному делу о широкомасштабной коррупции отправить политика из Башкирии в столичное СИЗО.

Своим постановлением тогда суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования, установив срок заключения под стражу на два месяца — до 30 ноября 2024 года. Протест защиты Марзаева отклонили. Он останется под стражей. Не исключено, что в ближайшие дни арест вице-спикера Башкирии будет продлён.

Адвокаты Марзаева пытались обжаловать решение суда, однако их жалобы были отклонены. По версии следствия, использовав свои должностные полномочия, Алан Викторович получил 37 миллионов рублей за покровительство фирмам при проведении крупных тендеров в сфере дорожного строительства.

Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии
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