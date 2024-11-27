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Бомбоубежище

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2024
Уфимцам предлагают купить бункер
27 ноября, 09:11
Срочное заявление Путина: Мы ответили на агрессию новыми ракетами
21 ноября, 18:00
МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе
8 ноября, 15:48
Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн
5 сентября, 11:20
Власти Башкирии оценят бомбоубежища
30 июля, 13:21
В Уфе торгуют бомбоубежищем
Надежное укрытие оценили в ₽12 млн рублей и пустили с молотка сотрудники имущественного ведомства Башкирии, сообщает РБК-Уфа.
12 июня, 06:45
2023
В Уфе подростки забрались в бомбоубежище и отстреливались от охранника из оружия
Забрались в бомбоубежище школьники, чтобы раздобыть противогазы.
30 октября 2023, 12:54
Поправки о бомбоубежищах разработали в Башкирии: что изменится
Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан разработал проект поправок к «Положению об организации и осуществлении гражданской обороны в РБ».
19 октября 2023, 10:59
2022
Где ближайшее бомбоубежище в Уфе
21 октября 2022, 13:16

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