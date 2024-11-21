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Posted 21 ноября, 18:00

Published 21 ноября, 18:00

Modified 21 ноября, 18:18

Updated 21 ноября, 18:18

Срочное заявление Путина: Мы ответили на агрессию новыми ракетами

Срочное заявление Путина: Мы ответили на агрессию новыми ракетами

21 ноября 2024, 18:00
Фото: Кремль.
Ресурсы Кремля распространяют официальное экстренное заявление главнокомандующего России Владимира Путина, вышедшее вечером в четверг, 21 ноября.

Президент России Владимир Путин выступил с монологом, посвященным событиям на территории Украины в четверг, 21 ноября. Владимир Путин обратился к военнослужащим и гражданам РФ с информационным сообщением. Оно было обращено и к тем, «кто питает иллюзии о возможности нанесения России стратегического поражения».

— США и их союзники по НАТО продолжают провоцировать эскалацию конфликта. Применение такого оружия невозможно без прямого участия специалистов со стороны страны-производителя. 19 ноября шестью оперативно тактическими ракетами ATACAMC, производства США, и 21 ноября в ходе комбинированной атаки ракетами производства Великобритании и США были нанесены удары по военным объектам на территории РФ — в Брянской и Курской областях. С этого момента локальный конфликт на Украине приобрел глобальный характер. ПВО России не дало ракетам достичь поставленных целей, — поставил в известность всех Владимир Путин. — Применения противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Успешное наступление идет по всей линии боевого соприкосновения. Все поставленных задачи будут решены.

Реакция от России после применения по территории РФ дальнобойного оружия западного производства не заставила себя долго ждать. Владимир Путин рассказал и об ответе на атаку, который последовал 21 ноября. В четверг российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по одному из объектов ВПК Украины. Это стало «премьерой» для одной из новейших ракетных систем — «Орешник».

— Была применена ракета средней дальности в безядерном оснащении. Испытания прошли успешно. Цель достигнута, — отметил Путин.

Как известно, в четверг ракетной атаке был подвергнут подконтрольный Киеву города Днепропетровск. Кадры атаки, которую в соцсетях уже окрестили «ветхозаветным гневом», облетели множество интернет-ресурсов. Целью удара по Днепропетровску был один из крупнейших украинских промышленных комплексов для производства авиационного оружия.

Видео: Кремль. t.me/opersvodki

— Это стало нашим ответом на действия американцев, — добавил Владимир Путин. — Применение «Орешника» — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет. Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, «ответ всегда будет». Средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет.

Ранее Mkset сообщал о том, как в Уфе найти бомбоубежище на случай ракетной атаки.

Куда бежать: карта бомбоубежищ в Уфе
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