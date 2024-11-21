— США и их союзники по НАТО продолжают провоцировать эскалацию конфликта. Применение такого оружия невозможно без прямого участия специалистов со стороны страны-производителя. 19 ноября шестью оперативно тактическими ракетами ATACAMC, производства США, и 21 ноября в ходе комбинированной атаки ракетами производства Великобритании и США были нанесены удары по военным объектам на территории РФ — в Брянской и Курской областях. С этого момента локальный конфликт на Украине приобрел глобальный характер. ПВО России не дало ракетам достичь поставленных целей, — поставил в известность всех Владимир Путин. — Применения противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Успешное наступление идет по всей линии боевого соприкосновения. Все поставленных задачи будут решены.



Реакция от России после применения по территории РФ дальнобойного оружия западного производства не заставила себя долго ждать. Владимир Путин рассказал и об ответе на атаку, который последовал 21 ноября. В четверг российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по одному из объектов ВПК Украины. Это стало «премьерой» для одной из новейших ракетных систем — «Орешник».