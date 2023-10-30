В Уфе подростки забрались в бомбоубежище и отстреливались от охранника из пневматики

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Уфе 13-летние подростки пробрались в бомбоубежище на территории завода «Электроаппарат», для того чтобы поживиться противогазами.
Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», школьники пробрались туда через щель в заборе, а после взломами замок и проникли внутрь. Однако найти им удалось только один противогаз и два подсумка, когда вдруг появился охранник и начал кричать. С испугу один из мальчиков достал купленный на маркетплейса пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в мужчину.
Скрыться подросткам не удалось, на месте их задержали полицейские и доставили в отдел, где уже изъяли украденное, пистолет, пули и газовые баллоны. Там же на родителей составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Mkset обратился за комментарием в пресс-служба МВД.