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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Уфе подростки забрались в бомбоубежище и отстреливались от охранника из пневматики

В Уфе подростки забрались в бомбоубежище и отстреливались от охранника из пневматики

30 октября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Забрались в бомбоубежище школьники, чтобы раздобыть противогазы.
Сюжет
Дети

В Уфе 13-летние подростки пробрались в бомбоубежище на территории завода «Электроаппарат», для того чтобы поживиться противогазами.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», школьники пробрались туда через щель в заборе, а после взломами замок и проникли внутрь. Однако найти им удалось только один противогаз и два подсумка, когда вдруг появился охранник и начал кричать. С испугу один из мальчиков достал купленный на маркетплейса пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в мужчину.

Скрыться подросткам не удалось, на месте их задержали полицейские и доставили в отдел, где уже изъяли украденное, пистолет, пули и газовые баллоны. Там же на родителей составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Mkset обратился за комментарием в пресс-служба МВД.

#Происшествия#Элина Сайфранова#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бомбоубежище
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