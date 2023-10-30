В Уфе подростки забрались в бомбоубежище и отстреливались от охранника из пневматики

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», школьники пробрались туда через щель в заборе, а после взломами замок и проникли внутрь. Однако найти им удалось только один противогаз и два подсумка, когда вдруг появился охранник и начал кричать. С испугу один из мальчиков достал купленный на маркетплейса пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в мужчину.