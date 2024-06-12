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Published Сегодня, 06:45

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В Уфе торгуют бомбоубежищем

В Уфе торгуют бомбоубежищем

12 июня 2024, 06:45
Фото: Росимущество
Надежное укрытие оценили в ₽12 млн рублей и пустили с молотка сотрудники имущественного ведомства Башкирии, сообщает РБК-Уфа.

В центре Уфы, в историческом здании на улице Коммунистической, 23, выставлено на торги бывшее защитное сооружение гражданской обороны — бомбоубежище площадью 903 кв. м. Начальная цена объекта — 12 млн рублей.

Бомбоубежище представляет собой просторное подвальное помещение, которое было снято с учета объектов гражданской обороны в октябре 2023 года. Несмотря на то, что укрытие не относится к объектам культурного наследия, само здание, в котором оно расположен, имеет историческую ценность.

Ранее подобное бомбоубежище было продано на аукционе в Демском районе за 3,8 млн рублей. Это говорит о том, что такие объекты пользуются спросом в Уфе.

Особый интерес вызывает расположение в историческом квартале, который в скором времени будет застроен высотками. Согласно планам властей, в квартале появятся 31-этажные дома, детский сад, фитнес-центр и другие объекты. Исторические здания в этом квартале предлагается сохранить и реконструировать.

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