В Уфе торгуют бомбоубежищем

Бомбоубежище представляет собой просторное подвальное помещение, которое было снято с учета объектов гражданской обороны в октябре 2023 года. Несмотря на то, что укрытие не относится к объектам культурного наследия, само здание, в котором оно расположен, имеет историческую ценность.