В Уфе торгуют бомбоубежищем

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В центре Уфы, в историческом здании на улице Коммунистической, 23, выставлено на торги бывшее защитное сооружение гражданской обороны — бомбоубежище площадью 903 кв. м. Начальная цена объекта — 12 млн рублей.
Бомбоубежище представляет собой просторное подвальное помещение, которое было снято с учета объектов гражданской обороны в октябре 2023 года. Несмотря на то, что укрытие не относится к объектам культурного наследия, само здание, в котором оно расположен, имеет историческую ценность.
Ранее подобное бомбоубежище было продано на аукционе в Демском районе за 3,8 млн рублей. Это говорит о том, что такие объекты пользуются спросом в Уфе.
Особый интерес вызывает расположение в историческом квартале, который в скором времени будет застроен высотками. Согласно планам властей, в квартале появятся 31-этажные дома, детский сад, фитнес-центр и другие объекты. Исторические здания в этом квартале предлагается сохранить и реконструировать.