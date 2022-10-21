Такое понятие, как бомбоубежище, давно устарело и потеряло актуальность еще в прошлом веке. Все укрытия принято называть защитными сооружениями (ЗС), к которым относят бункеры, противорадиационные убежища, подвальные и другие заглубленные помещения большой вместимости. Собственно, по вместимости укрываемых и защите от угроз и классифицируются ЗС гражданской обороны.
Классов защиты у убежищ несколько, от одного до пяти. Защитные сооружения 1-го и 2-го классов строились только при крупных стратегических объектах и атомных станциях. Бомбоубежища 3-го класса возводились при предприятиях оборонного значения — таких в Уфе порядка 180.
4-й и 5-й классы — это убежища под жилыми зданиями, в кварталах, под школами и больницами. Такие ЗС строились тысячами на всей территории СССР, и, по данным МЧС, в Уфе находится около 120 таких бомбоубежищ.
Все перечисленные виды бомбоубежищ созданы для укрытия граждан при применении противником средств поражения. Они могут защитить от ударов с воздуха, последствий взрывов и разрушений.
Все бомбоубежища строились в Уфе в период холодной войны — с 1960-х по 1990-е годы. То есть они изначально должны были спасать население не только от взрывов, но и от радиации.
Фактически любое подвальное помещение, закрывающееся герметично, может защитить от последствий ядерного удара. Но есть в Уфе и специальные противорадиационные убежища, в которых предусмотрены системы очистки и фильтрации воздуха от радиоактивных частиц. Обычно это защитные сооружения ГО большой вместимости, расположенные на крупных предприятиях.
В каждом бомбоубежище должны быть запасы воды, еды, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Однако в большинстве ЗС Уфы никаких запасов продовольствия и воды не хранится — все это подвозится на место после объявления ЧС в течение 12 часов.
Бомбоубежища 1–3-го классов предназначены для укрытия большого количества человек, поэтому они имеют несколько помещений. В таких защитных сооружениях обязательно есть санузел, комната для сна и отдыха, командный пункт, медпункт и другие подсобные помещения. Также убежища обязательно оснащены системой вентиляции и водопровода. Здесь имеется отопление и электричество, причем в некоторых ЗС есть автономные электростанции.
Даже хорошо оборудованные крупные бомбоубежища рассчитаны всего на два дня пребывания. В течение этого времени людей из Уфы должны будут эвакуировать в безопасные районы. Для тех же работников предприятий и учреждений, которые должны оставаться на рабочих местах, организуют новый подвоз продовольствия, воды, защитных средств, медикаментов.
Важно!
По данным МЧС, все бомбоубежища, расположенные на территории Уфы, находятся в исправном состоянии.
Приспосабливать под бомбоубежище можно любое подвальное помещение, подпол, подземный бункер. Главное, чтобы помещение достаточно вентилировалось, имело герметично закрывающиеся двери и, желательно, несколько запасных выходов.
В случае угрозы ЧС технического или природного характера в Уфе приспосабливать под убежище можно подвалы школ и жилых домов, подземные склады и амбары магазинов и другие легкодоступные места, находящиеся под землей.
Бомбоубежища в Уфе, которые не находятся в ведомстве предприятий и учреждений, еще в 1990-х годах были большей частью сданы в аренду предпринимателям и частным организациям. Во многих из них расположены офисы компаний, склады, спортзалы, аптеки и др.
Но по договору с государством частники должны сохранять ЗС гражданской обороны в соответствии с требованиями законодательства об объектах ГО и принимать меры по поддержанию их в постоянной готовности, то есть в случае опасности эти объекты могут быть быстро приспособлены под прием укрываемых и снабжены всем необходимым.
Количество бомбоубежищ в Уфе и Республике Башкортостан засекречено, как и их месторасположение и карта. Но, по разным данным, в регионе насчитывается около 500 бомбоубежищ 3-го класса, а всего защитных сооружений в республике порядка 2 тыс.
Что касается Уфы, то в городе около трехсот защитных сооружений, большая часть которых находится на предприятиях. Они рассчитаны на 150–500 человек и предназначены только для укрытия сотрудников. Обычные жители Уфы должны искать убежище рядом с домом — в любом подвальном помещении.
Точной карты бомбоубежищ Уфы нет, но доподлинно известно, что укрытия есть почти в каждом районе города. На карте Уфы, представленной на сайте yandex.ru, укрытия обозначены по следующим адресам:
Больше всего ЗС в Калининском и Орджоникидзевском районе Уфы, а вот в Сипайлово нет ни одного бомбоубежища.
Искать убежище нужно при взрыве: спасатели советуют быстро найти любое близкое к вам углубление и залечь там на время воздушной атаки. Но МЧС Уфы уверяет, что в случае опасности население города будет оповещено заранее сигналом ГО. Услышав вой сирены и объявление «Внимание всем», надо включить радио или телевизор и выслушать, что делать дальше и нужно ли спускаться в бомбоубежище.
Соответствующие службы, отвечающие за укрытия ГО, зная количество жильцов дома и работников на предприятии, распределят защитные сооружения по числу укрываемых, ознакомят с порядком укрытия в них и сообщат, где они расположены.
Важно!
Если не будет электроэнергии, то население будут оповещать ответственные люди из МЧС, мэрии, ЖЭУ через громкоговорители. Работающему населению Уфы и учащимся расскажут, что делать, на предприятиях, в школах и вузах.
Однако большинство жителей Уфы, согласно плану действий МЧС при чрезвычайных ситуациях, будет эвакуировано в специально отведенные места. На территории Башкортостана есть 42 безопасные территории, куда в случае опасности эвакуируют жителей республики. Эти точки выбирались таким образом, чтобы возле них не было стратегически важных объектов, то есть они не представляют интереса для противника.
За сохранность подвалов в многоэтажных домах несут ответственность работники ЖЭУ. У них и находятся ключи от подвальных помещений. Такие ключи могут быть отданы на хранение и одному из жильцов, выбранному старшим дома.
Ключи от бункеров предприятий обычно имеются у охраны или завхоза.
При подготовке к укрытию в убежище или эвакуации человек должен взять с собой тревожный чемоданчик, который поможет ему переждать опасную ситуацию. В нем должны быть все необходимые вещи для выживания при ЧС: теплое белье, документы, туалетные и гигиенические принадлежности, нож, электрический фонарь и свечи, спички и зажигалка, аптечка.
Обязательно нужно взять запас воды и пищи. При этом еда должна быть длительного хранения: консервы, печенье, снеки, шоколадные батончики, каши и лапша быстрого приготовления.