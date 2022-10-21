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Где ближайшее бомбоубежище в Уфе

21 октября 13:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Где ближайшее бомбоубежище в Уфе
В Башкирии порядка 2 тыс. защитных сооружений, из них около 300 бомбоубежищ в Уфе. Где найти карту бомбоубежищ города и куда прятаться уфимцам в случае опасности — в нашей статье.

Какие бывают бомбоубежища?

Такое понятие, как бомбоубежище, давно устарело и потеряло актуальность еще в прошлом веке. Все укрытия принято называть защитными сооружениями (ЗС), к которым относят бункеры, противорадиационные убежища, подвальные и другие заглубленные помещения большой вместимости. Собственно, по вместимости укрываемых и защите от угроз и классифицируются ЗС гражданской обороны.

Классов защиты у убежищ несколько, от одного до пяти. Защитные сооружения 1-го и 2-го классов строились только при крупных стратегических объектах и атомных станциях. Бомбоубежища 3-го класса возводились при предприятиях оборонного значения — таких в Уфе порядка 180.

4-й и 5-й классы — это убежища под жилыми зданиями, в кварталах, под школами и больницами. Такие ЗС строились тысячами на всей территории СССР, и, по данным МЧС, в Уфе находится около 120 таких бомбоубежищ.

Все перечисленные виды бомбоубежищ созданы для укрытия граждан при применении противником средств поражения. Они могут защитить от ударов с воздуха, последствий взрывов и разрушений.

Какие бывают бомбоубежища?
Фото: mchs.gov.ru

Убежище от ядерного удара

Все бомбоубежища строились в Уфе в период холодной войны — с 1960-х по 1990-е годы. То есть они изначально должны были спасать население не только от взрывов, но и от радиации.

Фактически любое подвальное помещение, закрывающееся герметично, может защитить от последствий ядерного удара. Но есть в Уфе и специальные противорадиационные убежища, в которых предусмотрены системы очистки и фильтрации воздуха от радиоактивных частиц. Обычно это защитные сооружения ГО большой вместимости, расположенные на крупных предприятиях.

Убежище от ядерного удара
Фото: piqsels.com

Что обязательно должно иметь каждое убежище?

В каждом бомбоубежище должны быть запасы воды, еды, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Однако в большинстве ЗС Уфы никаких запасов продовольствия и воды не хранится — все это подвозится на место после объявления ЧС в течение 12 часов.

Бомбоубежища 1–3-го классов предназначены для укрытия большого количества человек, поэтому они имеют несколько помещений. В таких защитных сооружениях обязательно есть санузел, комната для сна и отдыха, командный пункт, медпункт и другие подсобные помещения. Также убежища обязательно оснащены системой вентиляции и водопровода. Здесь имеется отопление и электричество, причем в некоторых ЗС есть автономные электростанции.

Даже хорошо оборудованные крупные бомбоубежища рассчитаны всего на два дня пребывания. В течение этого времени людей из Уфы должны будут эвакуировать в безопасные районы. Для тех же работников предприятий и учреждений, которые должны оставаться на рабочих местах, организуют новый подвоз продовольствия, воды, защитных средств, медикаментов.

Важно!

Что обязательно должно иметь каждое убежище?
Фото: mchs.gov.ru

По данным МЧС, все бомбоубежища, расположенные на территории Уфы, находятся в исправном состоянии.

Какие помещения могут быть приспособлены под бомбоубежище?

Приспосабливать под бомбоубежище можно любое подвальное помещение, подпол, подземный бункер. Главное, чтобы помещение достаточно вентилировалось, имело герметично закрывающиеся двери и, желательно, несколько запасных выходов.

В случае угрозы ЧС технического или природного характера в Уфе приспосабливать под убежище можно подвалы школ и жилых домов, подземные склады и амбары магазинов и другие легкодоступные места, находящиеся под землей.

Бомбоубежища в Уфе, которые не находятся в ведомстве предприятий и учреждений, еще в 1990-х годах были большей частью сданы в аренду предпринимателям и частным организациям. Во многих из них расположены офисы компаний, склады, спортзалы, аптеки и др.

Какие помещения могут быть приспособлены под бомбоубежище?
Фото: piqsels.com

Но по договору с государством частники должны сохранять ЗС гражданской обороны в соответствии с требованиями законодательства об объектах ГО и принимать меры по поддержанию их в постоянной готовности, то есть в случае опасности эти объекты могут быть быстро приспособлены под прием укрываемых и снабжены всем необходимым.

Карта бомбоубежищ в Уфе

Количество бомбоубежищ в Уфе и Республике Башкортостан засекречено, как и их месторасположение и карта. Но, по разным данным, в регионе насчитывается около 500 бомбоубежищ 3-го класса, а всего защитных сооружений в республике порядка 2 тыс.

Что касается Уфы, то в городе около трехсот защитных сооружений, большая часть которых находится на предприятиях. Они рассчитаны на 150–500 человек и предназначены только для укрытия сотрудников. Обычные жители Уфы должны искать убежище рядом с домом — в любом подвальном помещении.

Точной карты бомбоубежищ Уфы нет, но доподлинно известно, что укрытия есть почти в каждом районе города. На карте Уфы, представленной на сайте yandex.ru, укрытия обозначены по следующим адресам:

  • ул. Ленина, д. 31/33;
  • ул. Мира, д. 17;
  • ул. Калинина, д. 18;
  • ул. Кольцевая, д. 88;
  • ул. Комсомольская, д. 141/1;
  • ул. Комарова, д. 10;
  • ул. Космонавтов, д. 14.

Больше всего ЗС в Калининском и Орджоникидзевском районе Уфы, а вот в Сипайлово нет ни одного бомбоубежища.

Карта бомбоубежищ в Уфе
Фото: yandex.ru

Когда пора в убежище?

Искать убежище нужно при взрыве: спасатели советуют быстро найти любое близкое к вам углубление и залечь там на время воздушной атаки. Но МЧС Уфы уверяет, что в случае опасности население города будет оповещено заранее сигналом ГО. Услышав вой сирены и объявление «Внимание всем», надо включить радио или телевизор и выслушать, что делать дальше и нужно ли спускаться в бомбоубежище.

Соответствующие службы, отвечающие за укрытия ГО, зная количество жильцов дома и работников на предприятии, распределят защитные сооружения по числу укрываемых, ознакомят с порядком укрытия в них и сообщат, где они расположены.

Важно!

Если не будет электроэнергии, то население будут оповещать ответственные люди из МЧС, мэрии, ЖЭУ через громкоговорители. Работающему населению Уфы и учащимся расскажут, что делать, на предприятиях, в школах и вузах.

Однако большинство жителей Уфы, согласно плану действий МЧС при чрезвычайных ситуациях, будет эвакуировано в специально отведенные места. На территории Башкортостана есть 42 безопасные территории, куда в случае опасности эвакуируют жителей республики. Эти точки выбирались таким образом, чтобы возле них не было стратегически важных объектов, то есть они не представляют интереса для противника.

Когда пора в убежище?
Фото: pxhere.com

Где найти ключи от подвала или бункера?

За сохранность подвалов в многоэтажных домах несут ответственность работники ЖЭУ. У них и находятся ключи от подвальных помещений. Такие ключи могут быть отданы на хранение и одному из жильцов, выбранному старшим дома.

Ключи от бункеров предприятий обычно имеются у охраны или завхоза.

Где найти ключи от подвала или бункера?
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Тревожный чемоданчик: что взять с собой?

При подготовке к укрытию в убежище или эвакуации человек должен взять с собой тревожный чемоданчик, который поможет ему переждать опасную ситуацию. В нем должны быть все необходимые вещи для выживания при ЧС: теплое белье, документы, туалетные и гигиенические принадлежности, нож, электрический фонарь и свечи, спички и зажигалка, аптечка.

Обязательно нужно взять запас воды и пищи. При этом еда должна быть длительного хранения: консервы, печенье, снеки, шоколадные батончики, каши и лапша быстрого приготовления.

Тревожный чемоданчик: что взять с собой?
Фото: Медиахолдинг 1Mi

#Новости#Третья мировая война#Бомбоубежище#Карта бомбоубежищ#Алина Ибрагимова#Общество
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