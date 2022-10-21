Искать убежище нужно при взрыве: спасатели советуют быстро найти любое близкое к вам углубление и залечь там на время воздушной атаки. Но МЧС Уфы уверяет, что в случае опасности население города будет оповещено заранее сигналом ГО. Услышав вой сирены и объявление «Внимание всем», надо включить радио или телевизор и выслушать, что делать дальше и нужно ли спускаться в бомбоубежище.