Поправки о бомбоубежищах разработали в Башкирии: что изменится

Согласно словам Кирилла Первова, исполняющего обязанности председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, органы местного самоуправления на муниципальном уровне проводят аналогичные действия. Теперь, в соответствии с последними изменениями в федеральном законе № 28 «О гражданской обороне», пропуск слова «реконструируют» предлагается внести в эти пункты. Эти поправки, которые вступили в силу 4 мая 2023 года, дополняются в региональном документе. В них указано, что правительство имеет полномочия определить порядок создания, реконструкции и поддержания систем оповещения населения в состоянии готовности к использованию на постоянной основе. Кроме того, уточняются полномочия органов власти и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию объектов гражданской обороны.