Поправки о бомбоубежищах разработали в Башкирии: что изменится

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям разработал проект поправок в «Положение об организации и ведении гражданской обороны в РБ», которые предусматривают передачу права на реконструкцию систем управления гражданской обороны, оповещения населения и защитных сооружений — бомбоубежища региональным органам власти, администрациям городов и районов в Башкирии, сообщает издание «РБК Уфа».
Согласно текущей редакции положения от 2008 года, органы исполнительной власти республики обязаны создавать и поддерживать в состоянии готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны и другие объекты, включая бомбоубежища.
Согласно словам Кирилла Первова, исполняющего обязанности председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, органы местного самоуправления на муниципальном уровне проводят аналогичные действия. Теперь, в соответствии с последними изменениями в федеральном законе № 28 «О гражданской обороне», пропуск слова «реконструируют» предлагается внести в эти пункты. Эти поправки, которые вступили в силу 4 мая 2023 года, дополняются в региональном документе. В них указано, что правительство имеет полномочия определить порядок создания, реконструкции и поддержания систем оповещения населения в состоянии готовности к использованию на постоянной основе. Кроме того, уточняются полномочия органов власти и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию объектов гражданской обороны.
Право на реконструкцию указанных объектов на республиканском и муниципальном уровнях предоставляется органам местного самоуправления в первую очередь при передаче их с федерального уровня. Защитные сооружения гражданской обороны могут иметь различную форму собственности, и в настоящее время ведется работа по оформлению права собственности на объекты, для которых ранее не были зарегистрированы права собственности.
Ранее Mkset сообщал, что в Уфе три бомбоубежища включат в реестр федерального имущества и приведут в полную готовность к функционированию по назначению, то есть к приему укрываемых. Все три защитных сооружения были построены во времена СССР, однако их местоположения в материале издания не раскрывают.