mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Власти в Башкирии могут начать ремонтировать бомбоубежища

Поправки о бомбоубежищах разработали в Башкирии: что изменится

19 октября 2023, 10:59
Фото: 1MI

Власти в Башкирии могут начать ремонтировать бомбоубежища

Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан разработал проект поправок к «Положению об организации и осуществлении гражданской обороны в РБ».

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям разработал проект поправок в «Положение об организации и ведении гражданской обороны в РБ», которые предусматривают передачу права на реконструкцию систем управления гражданской обороны, оповещения населения и защитных сооружений — бомбоубежища региональным органам власти, администрациям городов и районов в Башкирии, сообщает издание «РБК Уфа».

Согласно текущей редакции положения от 2008 года, органы исполнительной власти республики обязаны создавать и поддерживать в состоянии готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны и другие объекты, включая бомбоубежища.

Согласно словам Кирилла Первова, исполняющего обязанности председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, органы местного самоуправления на муниципальном уровне проводят аналогичные действия. Теперь, в соответствии с последними изменениями в федеральном законе № 28 «О гражданской обороне», пропуск слова «реконструируют» предлагается внести в эти пункты. Эти поправки, которые вступили в силу 4 мая 2023 года, дополняются в региональном документе. В них указано, что правительство имеет полномочия определить порядок создания, реконструкции и поддержания систем оповещения населения в состоянии готовности к использованию на постоянной основе. Кроме того, уточняются полномочия органов власти и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию объектов гражданской обороны.

Право на реконструкцию указанных объектов на республиканском и муниципальном уровнях предоставляется органам местного самоуправления в первую очередь при передаче их с федерального уровня. Защитные сооружения гражданской обороны могут иметь различную форму собственности, и в настоящее время ведется работа по оформлению права собственности на объекты, для которых ранее не были зарегистрированы права собственности.

Ранее Mkset сообщал, что в Уфе три бомбоубежища включат в реестр федерального имущества и приведут в полную готовность к функционированию по назначению, то есть к приему укрываемых. Все три защитных сооружения были построены во времена СССР, однако их местоположения в материале издания не раскрывают.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бомбоубежище#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Сегодня, 07:05
500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме
Сегодня, 04:29
Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии
Сегодня, 07:40
Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом
Сегодня, 06:14
Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП
Сегодня, 08:16
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37