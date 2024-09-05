Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн

Три торговых аукциона потребовалось башкирскому Росимуществу для определения нового владельца вычеркнутого из списка значимых для безопасности объектов в 2023 году бомбоубежища на улице Коммунистической в Уфе. Победителем электронного аукциона стало ООО «Омега» — аффилированная фирма «Третьего треста». Подвальное помещение в 903 квадратных метра в здании завода «Прогресс» на Коммунистической, 23 обошлось застройщику в ₽12 млн. Это и была стартовая стоимость недвижимости в историческом квартале Уфы.