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Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн

Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн

5 сентября 2024, 11:20
Фото: 1MI
Территориальное управление Росимущества лишь с третьей попытки смогло выбрать владельца огромного помещения в планируемом к застройке историческом квартале Уфы, сообщается в аукционных документах торгов.

Три торговых аукциона потребовалось башкирскому Росимуществу для определения нового владельца вычеркнутого из списка значимых для безопасности объектов в 2023 году бомбоубежища на улице Коммунистической в Уфе. Победителем электронного аукциона стало ООО «Омега» — аффилированная фирма «Третьего треста». Подвальное помещение в 903 квадратных метра в здании завода «Прогресс» на Коммунистической, 23 обошлось застройщику в ₽12 млн. Это и была стартовая стоимость недвижимости в историческом квартале Уфы.

В июле 2023 года появились сведения о планах застройки этой части столицы Башкирии. На участке в 4,5 гектара готовы возвести четыре высотки, в 31 этаж каждая, и два восьмиэтажных здания. Исторические объекты сносить пока не планируют. Заказчиком проектов новой планировки и застройки территории выступило ООО Специализированный застройщик «АСИ-7», аффилированный с «Третьим трестом».

6 июня 2024 года ведомство выпустило приказ о приватизации федерального имущества. Под приватизацию попадает старое бомбоубежище, находящееся в подвальном этаже здания культурного наследия регионального уровня, известного как «Училище женское второе», построенное в период с 1900 по 1910 годы. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, данное бомбоубежище было исключено из перечня объектов гражданской обороны в октябре 2023 года. Важно отметить, что подвальные помещения не являются объектами культурного наследия.

Новый парк разобьют в Уфе
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Напомним, в четверг, 5 сентября, стало известно о проект нового парка в Уфе. План озвучил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Новая зона для отдыха и прогулок появится возле поликлиники.

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