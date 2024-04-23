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Бездорожье

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Апрель 2024
Жители Башкирии построили мост, не дождавшись помощи властей
Ситуация с размытием переправ повторяется из года в год, поэтому люди вооружились собственной техникой и материалами и соорудили переправы.
23 апреля 2024, 09:28
В Башкирии на месте дороги образовался глубокий водоём
Из года в год улица Аллея Елены Иглиной превращается в озеро.
17 апреля 2024, 09:32
Дороги, которые мы не заслужили: топ-5 худших дорог Башкирии
То, что чиновники называют «ямочностью» и «колейностью», вызывает массу неудобств для местных жителей.
6 апреля 2024, 04:00
Для жителей Башкирии путь в Комсомол оказался закрыт
Деревня Урал в Баймакском районе оказалась зажата между бурными речными потоками.
5 апреля 2024, 06:35
Запах фекалий вместо детской площадки: как выглядит двор в райцентре в Башкирии
В Языково дети не могут поиграть во дворе из-за грязи и канализационных отходов.
4 апреля 2024, 11:37
«Ни одна служба не доберётся»: жители Башкирии вновь оказались недовольны дорогами
3 апреля 2024, 06:29
Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье
2 апреля 2024, 07:10
Март 2024
Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
31 марта 2024, 05:37

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