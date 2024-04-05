Для жителей Башкирии путь в Комсомол оказался закрыт

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
В Баймакском районе ушли под воду два моста, связывавшие деревню Урал с Оренбургской областью и другими деревнями района Баймакского района. Один из мостов затопило водой, а второй и вовсе снесло. Об этом рассказали местные жители, обратившиеся за помощью к властям.
Как написала Венера Ю. в комментариях под записью Радия Хабирова в Vk, из-за паводка деревня Урал осталась без связующих дорог. Переправа через реку Урал к селу Верхняя Кардаиловка оказалась ниже уровня воды. А мост в сторону деревни Комсомол (Зилаирский сельсовет Баймакского района) не выдержал напора воды и разрушился.
— Дорог нет, моста нет, внутри деревни грязь, жижа. Дорога «Сибай — Акъяр» тоже в плачевном состоянии. Жители вынуждены сидеть в заложниках, вода прибывает, боятся, что затопит.
Уральцы просят отсыпать дороги гравием.
Пока что на ситуацию отреагировал только ЦУР республики. Его сотрудница обещала «проработать вопрос» с коллегами из профильных служб.