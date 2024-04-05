Для жителей Башкирии путь в Комсомол оказался закрыт

В Баймакском районе ушли под воду два моста, связывавшие деревню Урал с Оренбургской областью и другими деревнями района Баймакского района. Один из мостов затопило водой, а второй и вовсе снесло. Об этом рассказали местные жители, обратившиеся за помощью к властям.