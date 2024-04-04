Запах фекалий вместо детской площадки: как выглядит двор в райцентре в Башкирии

Ситуацию усугубляет отсутствие детской и спортивной площадки, из-за чего у детей нет возможности проводить время на свежем воздухе, играть и гулять. Да и воздух свежим не назовёшь — канализационные колодцы оказались заполнены талыми водами. Отходы и нечистоты начали выливаться во двор, а невыносимый запах распространяться по округе.