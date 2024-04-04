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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Двор в центре одного из районов Башкирии утопает в грязи и нечистотах

Запах фекалий вместо детской площадки: как выглядит двор в райцентре в Башкирии

4 апреля 2024, 11:37
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Двор в центре одного из районов Башкирии утопает в грязи и нечистотах

В Языково дети не могут поиграть во дворе из-за грязи и канализационных отходов.

В редакцию Mkset.ru обратились жители села Языково — центра Благоварского района. Двор одного из многоквартирных домов с наступлением весны превратился в кучу грязи.

В 80 км от Уфы находится село Языково — центр Благоварского района. Его центр довольно благоустроен, а недавно там произвели капитальный ремонт над рекой Кармасан. Однако на окраине села ситуация гораздо хуже.

К нам обратились жители дома по адресу ул. Садовая, 40/1. С потеплением двор без асфальта оказался разбит колёсами автомобилей. Также отсутствуют парковочные места для машин.

— К дому не подойти — везде грязь. Ребёнку ни выйти, ни погулять. Как быть женщинам с колясками? — Самат Валиуллин (имя изменено — прим. ред.)

Ситуацию усугубляет отсутствие детской и спортивной площадки, из-за чего у детей нет возможности проводить время на свежем воздухе, играть и гулять. Да и воздух свежим не назовёшь — канализационные колодцы оказались заполнены талыми водами. Отходы и нечистоты начали выливаться во двор, а невыносимый запах распространяться по округе.

Канализация не справилась с потеплениемКанализация не справилась с потеплением
Взрослым негде оставить машиныВзрослым негде оставить машины
А дети вынуждены сидеть дома, чтобы не купаться в грязиА дети вынуждены сидеть дома, чтобы не купаться в грязи
Канализация не справилась с потеплением
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Редакция обратилась к властям Благоварского вопроса о том, кто должен отвечать за состояние двора возле дома на улице Садовой. Также мы ждём ответа о планах по благоустройству прилегающей территории, возведению детской и спортивной площадок.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благоварский район#Бездорожье
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