Запах фекалий вместо детской площадки: как выглядит двор в райцентре в Башкирии

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В редакцию Mkset.ru обратились жители села Языково — центра Благоварского района. Двор одного из многоквартирных домов с наступлением весны превратился в кучу грязи.
В 80 км от Уфы находится село Языково — центр Благоварского района. Его центр довольно благоустроен, а недавно там произвели капитальный ремонт над рекой Кармасан. Однако на окраине села ситуация гораздо хуже.
К нам обратились жители дома по адресу ул. Садовая, 40/1. С потеплением двор без асфальта оказался разбит колёсами автомобилей. Также отсутствуют парковочные места для машин.
— К дому не подойти — везде грязь. Ребёнку ни выйти, ни погулять. Как быть женщинам с колясками? — Самат Валиуллин (имя изменено — прим. ред.)
Ситуацию усугубляет отсутствие детской и спортивной площадки, из-за чего у детей нет возможности проводить время на свежем воздухе, играть и гулять. Да и воздух свежим не назовёшь — канализационные колодцы оказались заполнены талыми водами. Отходы и нечистоты начали выливаться во двор, а невыносимый запах распространяться по округе.
Редакция обратилась к властям Благоварского вопроса о том, кто должен отвечать за состояние двора возле дома на улице Садовой. Также мы ждём ответа о планах по благоустройству прилегающей территории, возведению детской и спортивной площадок.