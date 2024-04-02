Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье

Пользовательница Лианочка С., описывая ситуацию, рассказала, что каждый год с наступлением весны жители Мишкино не могут выехать из деревни из-за грязи. Больше всего из-за бездорожья страдают дети, которые не могут доехать до школы, и пенсионеры, которым требуются медицинская помощь.