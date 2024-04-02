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В Балтачевском районе Башкирии жители лишены школы и больницы из-за бездорожья

Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье

2 апреля 2024, 07:10
Фото: 1MI

В Балтачевском районе Башкирии жители лишены школы и больницы из-за бездорожья

С наступлением весны некоторые населённые пункты оказываются лишены медицины и образования.

Жители деревни Мишкино в Балтачевском районе оказались отрезанными от благ внешнего мира из-за плохого состояния дороги. Об этом они рассказали в комментариях к записям Радия Хабирова в социальных сетях.

Пользовательница Лианочка С., описывая ситуацию, рассказала, что каждый год с наступлением весны жители Мишкино не могут выехать из деревни из-за грязи. Больше всего из-за бездорожья страдают дети, которые не могут доехать до школы, и пенсионеры, которым требуются медицинская помощь.

— Фельдшер живёт от нас [в] 8 км. Он не может приехать — дороги нет. Люди лишены школы, медпомощи. Общественный автобус в грязь не приезжает — не может ехать.

Проблему усугубляет то, что младшему поколению приходится посещать занятия в деревне Нижнеиванеево, до которого более 23 км. По словам Эльмиры М., поддержавшей односельчанку, 1 апреля школьный автобус застрял между деревнями Мишкино и Бигильдино. Из-за этого 20 ученикам пришлось в сопровождении учителя идти 8 километров пешком по грязи.

Фото: Скриншот / vk.com

Похожая ситуация в деревне Начарово. Дина С., обращаясь к главе республики с просьбой обратить внимание на деревню, рассказала, что в населённом пункте «ни воды нормальной нет, ни медицинского пункта, ни дорог».

— Люди там выживают. Но самое страшное то, что, в деревне почти одни старики и инвалиды в преклонном возрасте, а при въезде в деревню Начарово дороги нет.

Пользовательница соцсетями справедливо задаётся вопросом: «А что делать если в больницу надо, учитывая, что медицинского пункта и фельдшера в деревне нет?». Машина скорой помощи, считает она, тоже не сможет заехать в Начарово.

— Положите хотя бы щебёнку на эту дорогу, умоляем! Столько лет деревне, а никак асфальт не могут сделать!

Отметим, что деревня Мишкино основана в 1714 году, а первые упоминания о Начарово датируются 1722 годом.

Управление дорожного хозяйства, отвечая на просьбы жителей Мишкино, пообещало уточнить планы по дороге до Мишкино 4 апреля. Редакция Mkset.ru отправила в администрацию Балтачевского района официальный запрос о причинах неудовлетворительного состояния дорог и планах по строительству новых путей сообщения или капитальному ремонту существующих.

Ранее жители Нефтекамска заявили, что село, входящее в состав города, за всю историю не видело хороших дорог.

Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
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#Общество#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Балтачевский район#Бездорожье
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