Жители Башкирии построили мост, не дождавшись помощи властей

Впрочем, районные власти в начале зимы признали, что в весенний период пути из Исмакаево размывает из-за того, что трубы не рассчитаны на поток воды во время половодья. Чиновники предположили, что решением проблемы выезда из села было бы сооружение двух спаренных железобетонных или металлических труб большого диаметра — не менее полутора метров. Администрация Белорецкого района утверждала, что письма о необходимости подобных мер были направлены в Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ).