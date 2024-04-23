Жители Башкирии построили мост, не дождавшись помощи властей

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Жители Белорецкого района вынуждены были своими силами построить мост над рекой, так как не смогли добиться помощи от ответственных организаций. Из-за того, что каждой весной горные реки разливаются, граждане остаются отрезанными от цивилизации.
Село Исмакаево имеет две дороги, связывающие населённый пункт с остальной частью Белорецкого района. Первая дорога ведёт на север, через село Ишля направляя к автотрассе 80К-031 «Уфа — Инзер — Белорецк». По пути она пересекает реку Бзяк. Вторая дорога — южная — соединяет Исмакаево с селом Верхний Авзян и трассой Р316 (автодорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск). Здесь главное препятствие — река Богряшка.
От Исмакаево до Верхнего Авзяна — 22,7 км, а до Ишля — 37 км. Однако в реальности в неблагоприятный сезон исмакаевцам приходится делать большой крюк, чтобы выехать до трассы «Уфа — Инзер — Белорецк», поэтому расстояние до Ишля увеличивается в 3 раза — до 113 км.
17 апреля 2024 года жительница села Исмакаево написала комментарий под постом Радия Хабирова с просьбой решить проблему дорожного сообщения населённого пункта с «внешним миром». По её словам, жители Исмакаево не могут ни выехать из села, ни вернуться в него из-за отсутствия мостов над реками Бзяк и Богряшка, поэтому даже объездной путь через Верхний Авзян оказывается недоступен для проезда:
— Когда разливается река Бзяк (со стороны села Ишля) и река Багряжка (со стороны села Верхний Авзян) в деревню не могут попасть ни скорая, ни пожарные, ни продуктовая машина… Обращаемся к властям за помощью! Так жить невыносимо! Пожалуйста обратите внимание на это!
В начале зимы 2023 года местные жители за свой счёт обустроили временную объездную переправу через реку Багряжка (чуть ниже моста по течению). Для этого люди использовали собственную технику и материалы — например, тракторы, доски, брёвна, топоры.
Пережив зиму, в апреле проезд стал непригоден — его смыло талыми водами. Поэтому местные жители решили построить мост для легковых автомобилей грузоподъёмностью до 1 тонны. Администрация Белорецкого района, по словам, нашей собеседницы, не реагировали на многочисленные жалобы и просьбы сельчан.
Впрочем, районные власти в начале зимы признали, что в весенний период пути из Исмакаево размывает из-за того, что трубы не рассчитаны на поток воды во время половодья. Чиновники предположили, что решением проблемы выезда из села было бы сооружение двух спаренных железобетонных или металлических труб большого диаметра — не менее полутора метров. Администрация Белорецкого района утверждала, что письма о необходимости подобных мер были направлены в Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ).
УДХ РБ, в свою очередь, в середине апреля заявило, что движение всех видов транспорта на участке дороги Верхний Авзян — Исмакаево закрыто. Провести дорожные работы госучреждение пообещало после спада уровня воды.
19 апреля движение по дороге до Верхнего Авзяна было возобновлено, однако проблема осталась нерешённой — с наступлением осенних дождей или весеннего таяния снега проезда вновь смоет.
Mkset.ru направила официальные запросы в министерство транспорта и в администрацию Белорецкого района о возможности проведения капитального ремонта дорог, связывающих Исмакаево с «внешним миром».
В конце марта недовольны действиями властей оказались жители Чишминского района. Там из-за паводков был перекрыт единственный проезд из нескольких деревень к федеральной трассе. Вместо того, чтобы перекрывать движение, считают граждане, ответственные службы должны были наладить дорожное сообщение.