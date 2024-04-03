«Ни одна служба не доберётся»: жители Башкирии вновь оказались недовольны дорогами

Власти Чишминского района сослались на информацию, предоставленную администрацией Чувалкиповского сельсовета, к которому относится Абраево. Сотрудница муниципалитета отчиталась о том, что дорога на улице Школьной отсыпана «местным карьерным материалом». Однако более серьёзный ремонт в ближайшее время не ожидается и «планируется на перспективу». Дело в том, что на него нет средств.