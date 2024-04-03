«Ни одна служба не доберётся»: жители Башкирии вновь оказались недовольны дорогами

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Жители Башкирии продолжают возмущаться качеством дорог. В этот раз своё недовольство выразили жители Чишминского района. Районная администрация ссылается на нехватку денег в бюджете.
Способом достучаться до властей являются соцсети. Пользовательница Залия Г. написала комментарий под записью Радия Хабирова в Vk. По её словам, в деревне Абраево Чишминского района улица Школьная находится в столь неудовлетворительном состоянии, что «ни одна служба не доберётся до жителей». На проблему она попросила обратить внимание главу республики.
Власти Чишминского района сослались на информацию, предоставленную администрацией Чувалкиповского сельсовета, к которому относится Абраево. Сотрудница муниципалитета отчиталась о том, что дорога на улице Школьной отсыпана «местным карьерным материалом». Однако более серьёзный ремонт в ближайшее время не ожидается и «планируется на перспективу». Дело в том, что на него нет средств.
— В связи с ограниченным финансированием отсыпка дороги щебнем в 2024 году производиться не будет.
Ранее жители Чишминского района уже жаловались на состояние дорог. Единственный мост, соединяющий несколько деревень с «внешним миром», власти закрыли из-за паводка.
Также на отсутствие дорог пожаловались жители Балтачевского района. Дети вынуждены по бездорожью пробираться более 23 км до ближайшей средней школы.