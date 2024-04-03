mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Башкирии из-за нехватки финансирования власти не могут отремонтировать дорогу

«Ни одна служба не доберётся»: жители Башкирии вновь оказались недовольны дорогами

3 апреля 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии из-за нехватки финансирования власти не могут отремонтировать дорогу

В Чишминском районе дорога оказалась непригодна для передвижения.

Жители Башкирии продолжают возмущаться качеством дорог. В этот раз своё недовольство выразили жители Чишминского района. Районная администрация ссылается на нехватку денег в бюджете.

Способом достучаться до властей являются соцсети. Пользовательница Залия Г. написала комментарий под записью Радия Хабирова в Vk. По её словам, в деревне Абраево Чишминского района улица Школьная находится в столь неудовлетворительном состоянии, что «ни одна служба не доберётся до жителей». На проблему она попросила обратить внимание главу республики.

В таком состоянии находится улица ШкольнаяВ таком состоянии находится улица Школьная
В таком состоянии находится улица Школьная
Фото: Скриншот / vk.com

Власти Чишминского района сослались на информацию, предоставленную администрацией Чувалкиповского сельсовета, к которому относится Абраево. Сотрудница муниципалитета отчиталась о том, что дорога на улице Школьной отсыпана «местным карьерным материалом». Однако более серьёзный ремонт в ближайшее время не ожидается и «планируется на перспективу». Дело в том, что на него нет средств.

— В связи с ограниченным финансированием отсыпка дороги щебнем в 2024 году производиться не будет.

Ранее жители Чишминского района уже жаловались на состояние дорог. Единственный мост, соединяющий несколько деревень с «внешним миром», власти закрыли из-за паводка.

Жители деревни в Башкирии могут быть отрезанными от мира из-за затопления моста
Узнать подробнее

Также на отсутствие дорог пожаловались жители Балтачевского района. Дети вынуждены по бездорожью пробираться более 23 км до ближайшей средней школы.

Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье
Узнать подробнее
#Общество#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Чишминский район#Бездорожье
Подпишитесь
Где прятаться, если на Уфу нападут беспилотники
Сегодня, 05:35
В Башкирии ожидается аномально высокая температура
Сегодня, 03:49
В Башкирии из-за талых вод закрыли трассу
Сегодня, 03:13
Уфимцы удивились «голым» деревьям
Вчера, 16:20
Мост в Башкирии закрыли после затопления
Вчера, 15:58
Атаки украины взвинтили цены на бензин в России
Вчера, 18:00
"