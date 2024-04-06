Дороги, которые мы не заслужили: топ-5 худших дорог Башкирии

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Updated Сегодня, 07:14
С таянием снега и наступлением весны проблемы с дорогами в Башкирии не исчезают, а приобретают другую форму. Заснеженные пути оборачиваются грязью и бездорожьем. Несмотря на миллиарды рублей, который республиканские власти затрачивают на капитальный ремонт старых и строительство новых дорог, в регионе ещё очень много мест, в которых никогда не было асфальта.
Мы решили обратить внимание на населённые пункты, которые весной становятся отрезанными от транспортного сообщения. Вашему вниманию — антирейтинг худших дорог Башкирии.
Пусть вас не смущает название улицы «Казантипская» в деревне Петрово-Федоровка, спутнике села Иглино. Находясь на южной окраине деревни, она вряд ли сможет привлечь любителей «рейва» и молодёжь. Сейчас поймёте, почему.
Населённый пункт из-за близости к Иглино и к Уфе в последние годы активно застраивается частными домами. Однако возведение коммуникаций власти решили отложить до последнего, из-за чего улица Казантипская весной и осенью превращается в грязную жижу. По словам местных, в это время года здесь застревают даже «Нивы».
Ситуации — не один год. Её усугубляет строительная техника, привлекаемая к возведению новых домов. Из-за этого не только внедорожники, но и дети не могут ходить по дороге — по пути в школу они тонут в грязи. Кстати, в 2 км от улицы Казантипской — федеральная трасса М5 «Урал».
Власти Иглинского района говорят, что загвоздка ситуации в бесхозности дороги. Не называя сроков, они обещают включить улицу Казантипскую в муниципальную собственность. А ремонт дороги ожидается в «ближайшие годы».
Про деревню Абраево в Чишминском районе мы уже писали. Не каждый смельчак рискнёт «сунуться» на автомобиле на Школьную улицу. Поэтому до местных жителей не могут доехать ни скорая помощь, ни пожарные.
Осенью 2023 года районные власти жаловались, что не могут «одномоментно охватить все проблемные вопросы». В последний раз «локальная отсыпка» дороги производилась аж в 2016 году, а серьёзные работы планируются на 2025–2027 гг. Последнее заявление сотрудников администрации тоже вряд ли обнадёжит граждан:
— В связи с ограниченным финансированием отсыпка дороги щебнем в 2024 году производиться не будет. Планируем на перспективу. С установлением благоприятных погодных условий дорогу отгрейдируем. — Администрация муниципального района Чишминский район.
Способны ли грейдирование и отсыпка дорог щебнем улучшить ситуацию, вопрос открытый.
Деревня Байтурово расположена в 26 км от Мишкинского района, но кажется, что достижения прогресса ей попросту не достались, а то, что было когда-то, пришло в негодность или упадок. В Байтурово нет средней школы. Бревенчатый сельский клуб покосился. Местное сельское хозяйство тоже развалилось. Из достопримечательностей — сквер и обелиск в память о героях Великой Отечественной войны.
Корреспонденту Mkset.ru удалось побывать этой весной в Байтурово. Дорога от центра сельсовета — села Камеево — представляет собой грунтовую насыпь, которая весной превращается в скользкую доску (если ехать в Байтурово) или в сложный подъём в гору (если ехать в Камеево). Стоит проехать какому-нибудь грузовику, образуется колея, из-за которой не только можно «сесть на пузо». Она может привести к тому, что легковой автомобиль выедет на обочину или в кювет.
От Байтурово также следует путь в сторону Благовещенского района, к деревне Биштиново. Ещё в 2019 году люди просили Радия Хабирова обратить внимание на этот путь длиной в 3 км. Однако тогдашний глава Благовещенского района Олег Голов (а ныне — сенатор в Совете Федерации) заявил, что просёлок между деревнями не является дорогой, поэтому власти Благовещенского района не будут строить дорогу к Мишкинскому району — мол, это в интересах последних.
— Этот вопрос интересует больше жителей Мишкинского района, так как дорога напрямую, значительно бы сократило их время в пути из Уфы в Мишкино. Мы не планируем строительство этой автомобильной дороги. — Олег Голов, и. о. главы администрации муниципального района Благовещенский район.
Внутри деревни передвигаться тоже не просто — например, на кладбище лучше либо идти пешком, либо ехать на грузовике.
Местные жители говорят, что просьбы положить асфальт исходят от них не один десяток лет, но вместо него они довольствуются лишь песком, отсыпаемым каждый год. В деревне похоронены два участника СВО.
Беда жителей деревни Домбровка в Благоварском районе стала известна жителям республики в конце 2023 года. Тогда они записали видеообращение на «прямую линию» с Радием Хабировым с просьбой обратить внимание на дорогу, ремонтировавшуюся в последний раз в 1986 году. Отношение к бездействию ответственных служб они выразили в виде частушек.
Частушки, две петиции на сайте «Голос РБ» и обращения к главе администрации Благоварского района Марату Юсупову вынудили включить дорогу в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2024–2025 гг.». Обнадёживая граждан, замглавы администрации Камиль Уразметов отчитался, что в 2022 году уже проводилось грейдирование, а до этого улицы в деревне отсыпались шабурой (продуктом переработки старого слоя асфальта).
Впрочем, местные жители называют планы властей отписками, требуя асфальтирование улиц Мира и Бондаренко.
Месяц назад в Домбровке похоронили гранатомётчика, который учился на киномеханика, но стал гранатомётчиком и отправился на СВО.
8 километров ужаса — так можно описать дорогу от марийской деревни Мишкино до Нижнеиванаево в Балтачевском районе. Из деревни невозможно выехать весной, из-за чего население лишено здравоохранения и образования. До ближайшего фельдшера — 8 км, а дети вынуждены преодолевать бездорожье на школьном автобусе до школы в Нижнеиванаево, до которой 23 километра. Недавно автобус застрял, детям пришлось идти 8 км пешком в сопровождении учителей.
Главе Балтачевского района Ильгизу Субушеву пришлось отреагировать на жалобы граждан. 3 апреля он опубликовал пост, в котором рассказал, что посетил «проблемный участок дороги» между Бигильдино и Мишкино. Но ничего не было сказано о планах ремонта или строительства.
— Понимаю, что весенняя распутица всегда доставляет массу неудобств нашим жителям. И призываю набираться терпения — приступить к дорожным работам специалисты смогут только после того, как дороги подсохнут.
Республиканское Управление дорожного хозяйства признали наличие «колейности» и «ямочности», но заверили, что дорожники «стараются оперативно устранять дефекты покрытия». Разровнять покрытие УДХ РБ обещает с наступлением сухой погоды.