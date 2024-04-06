Дороги, которые мы не заслужили: топ-5 худших дорог Башкирии

Корреспонденту Mkset.ru удалось побывать этой весной в Байтурово. Дорога от центра сельсовета — села Камеево — представляет собой грунтовую насыпь, которая весной превращается в скользкую доску (если ехать в Байтурово) или в сложный подъём в гору (если ехать в Камеево). Стоит проехать какому-нибудь грузовику, образуется колея, из-за которой не только можно «сесть на пузо». Она может привести к тому, что легковой автомобиль выедет на обочину или в кювет.