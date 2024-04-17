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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Жители посёлка под Уфой вынуждены перемещаться по улицам на лодках

В Башкирии на месте дороги образовался глубокий водоём

17 апреля 2024, 09:32
Фото: Скриншот / vk.com

Жители посёлка под Уфой вынуждены перемещаться по улицам на лодках

Из года в год улица Аллея Елены Иглиной превращается в озеро.

Жители Иглино жалуются на неудовлетворительное состояние дороги в центре села. Улица Аллея Елены Иглиной превратилась в водоём, который можно преодолеть только на лодках. Граждане считают, что районная администрация не выполнила обещания и не засыпала овраг, который наполнился талыми водами.

Затопление улицы происходит не впервые. В 2021 году Аллея Елены Иглиной «поплыла» — так написала пользовательница Дина К. в комментарии к посту Радия Хабирова в Vk. Благоустройство улицы тогда ограничилось завозом строительного бута и грунта.

Весной 2023 года иглинцы вновь просили районные власти обратить внимание на ситуацию. Администрация Иглинского района пообещала засыпать овраг в сентябре, однако с тех пор картина не изменилась. «Народный фронт» Башкортостана потребовала от властей включить Аллею Елены Иглиной в программу по благоустройству, но призыв остался без внимания.

Этой весной вода снова затопила Аллею Елены Иглиной. Местные жители опасаются повторения трагедии, произошедшей в Мечетлинском районе — прошлой весной в деревне Азангулово трёхлетняя девочка утонула в луже. К сожалению, поводы для опасений есть, потому что в некоторых местах глубина заполненного водой оврага достигает 2 метров.

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К сожалению, нам не удалось дозвониться до заместителя главы администрации Иглинского района по строительству и дорожной деятельности.

О том, как выглядят на наш взгляд худшие дороги в Республике Башкортостан, мы делали отдельный материал. В антирейтинг попала и улица в одном из населённых пунктов Иглинского района.

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#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Половодье#Иглинский район#Бездорожье
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