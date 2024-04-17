В Башкирии на месте дороги образовался глубокий водоём

Весной 2023 года иглинцы вновь просили районные власти обратить внимание на ситуацию. Администрация Иглинского района пообещала засыпать овраг в сентябре, однако с тех пор картина не изменилась. «Народный фронт» Башкортостана потребовала от властей включить Аллею Елены Иглиной в программу по благоустройству, но призыв остался без внимания.