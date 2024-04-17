В Башкирии на месте дороги образовался глубокий водоём

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Жители Иглино жалуются на неудовлетворительное состояние дороги в центре села. Улица Аллея Елены Иглиной превратилась в водоём, который можно преодолеть только на лодках. Граждане считают, что районная администрация не выполнила обещания и не засыпала овраг, который наполнился талыми водами.
Затопление улицы происходит не впервые. В 2021 году Аллея Елены Иглиной «поплыла» — так написала пользовательница Дина К. в комментарии к посту Радия Хабирова в Vk. Благоустройство улицы тогда ограничилось завозом строительного бута и грунта.
Весной 2023 года иглинцы вновь просили районные власти обратить внимание на ситуацию. Администрация Иглинского района пообещала засыпать овраг в сентябре, однако с тех пор картина не изменилась. «Народный фронт» Башкортостана потребовала от властей включить Аллею Елены Иглиной в программу по благоустройству, но призыв остался без внимания.
Этой весной вода снова затопила Аллею Елены Иглиной. Местные жители опасаются повторения трагедии, произошедшей в Мечетлинском районе — прошлой весной в деревне Азангулово трёхлетняя девочка утонула в луже. К сожалению, поводы для опасений есть, потому что в некоторых местах глубина заполненного водой оврага достигает 2 метров.
К сожалению, нам не удалось дозвониться до заместителя главы администрации Иглинского района по строительству и дорожной деятельности.
О том, как выглядят на наш взгляд худшие дороги в Республике Башкортостан, мы делали отдельный материал. В антирейтинг попала и улица в одном из населённых пунктов Иглинского района.