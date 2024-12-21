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Бешенство

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Декабрь
Опасная зараза проникла в Башкирию
21 декабря, 08:49
Ноябрь
Массовое чипирование начнут в Башкирии
25 ноября, 13:22
В Уфе спасатели поймали летучую мышь
24 ноября, 07:10
Сентябрь
Мужчина умер после укуса лисы в Башкирии
29 сентября, 06:30
Смертельная зараза покинула Башкирию
9 сентября, 15:16
Август
Смертельная зараза оставила Башкирию
19 августа, 14:35
Июль
В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных
8 июля, 12:22
В Башкирии смогли победить смертельную заразу
3 июля, 12:02
Смертельная зараза оставила Башкирию
1 июля, 12:28
Июнь
В Башкирии ввели карантин
18 июня, 14:11
Май
В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству
В Илишевском районе Башкирии ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
6 мая, 09:57

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