mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В Башкирии ввели карантин

В Башкирии ввели карантин

18 июня 2024, 14:11
Фото: 1MI
В Башкирии ввели карантин по бешенству животных в деревне Екатериновка Белебеевского района, соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Очагом заболевания стало личное подсобное хозяйство на улице Центральной, а неблагополучной территорией признан весь населенный пункт.

С 14 июня в деревне Екатериновка действуют строгие ограничения. Запрещается лечить животных, восприимчивых к бешенству, вывозить их за пределы подворья, снимать шкуры с их трупов. На территорию участка помимо жильцов можно входить только сотрудникам Госветслужбы РБ.

Введенные ограничения необходимы для предотвращения распространения бешенства. Жителям деревни Екатериновка следует соблюдать все предписания ветеринарной службы и не допускать контакта с дикими животными, сообщают ведомства.

Бешенство — это острая вирусная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и смертельна для человека. Ежегодно в мире от бешенства умирает около 59 000 человек. Важно помнить, что бешенство может передаваться от животных человеку через укусы, царапины или контакт с инфицированной слюной, предостерегают эксперты.

Читайте также:
По факту гибели двухлетнего ребенка в Башкирии проводится проверкаВ Башкирии резко изменились цены на продуктыМаскировка 80 уровня не помогла убийце из Уфы
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Карантин#Бешенство
Подпишитесь
Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии
Сегодня, 11:41
Мать хотела зарезать сына из-за плача в Башкирии
Сегодня, 12:06
Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии
Сегодня, 11:41
Житель Башкирии отсидит почти 20 лет за двойное убийство
Сегодня, 11:36
Трассы Башкирии стали дорогами смерти
Сегодня, 11:12
Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте
Сегодня, 10:28