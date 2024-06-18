В Башкирии ввели карантин

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Очагом заболевания стало личное подсобное хозяйство на улице Центральной, а неблагополучной территорией признан весь населенный пункт.
С 14 июня в деревне Екатериновка действуют строгие ограничения. Запрещается лечить животных, восприимчивых к бешенству, вывозить их за пределы подворья, снимать шкуры с их трупов. На территорию участка помимо жильцов можно входить только сотрудникам Госветслужбы РБ.
Введенные ограничения необходимы для предотвращения распространения бешенства. Жителям деревни Екатериновка следует соблюдать все предписания ветеринарной службы и не допускать контакта с дикими животными, сообщают ведомства.
Бешенство — это острая вирусная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и смертельна для человека. Ежегодно в мире от бешенства умирает около 59 000 человек. Важно помнить, что бешенство может передаваться от животных человеку через укусы, царапины или контакт с инфицированной слюной, предостерегают эксперты.