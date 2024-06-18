В Башкирии ввели карантин

Бешенство — это острая вирусная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и смертельна для человека. Ежегодно в мире от бешенства умирает около 59 000 человек. Важно помнить, что бешенство может передаваться от животных человеку через укусы, царапины или контакт с инфицированной слюной, предостерегают эксперты.