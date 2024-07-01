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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Хабиров отменил карантин в Башкирии

Смертельная зараза оставила Башкирию

1 июля 2024, 12:28
Фото: 1MI

Хабиров отменил карантин в Башкирии

Ограничения из-за вспышки бешенства сняли с башкирского села, соответствующий документ подписал глава региона.

Речь идёт о деревне Верхнеяркеево в Илишевском районе. Как сообщал Mkset, случай опасной болезни у животных зафиксировали в селе ещё в начале мая этого года. Сам очаг же возник в одном из подсобных хозяйств на территории населённого пункта. После выявления заболевания власти республики приняли решение запретить в деревне сельские ярмарки, а также вывозить и завозить животных.

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Согласно последнему документу за подписью главы региона Радия Хабирова, все ограничения с села должны быть сняты с будущего вторника, 2 июля 2024 года.

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