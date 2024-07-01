Смертельная зараза оставила Башкирию

Речь идёт о деревне Верхнеяркеево в Илишевском районе. Как сообщал Mkset, случай опасной болезни у животных зафиксировали в селе ещё в начале мая этого года. Сам очаг же возник в одном из подсобных хозяйств на территории населённого пункта. После выявления заболевания власти республики приняли решение запретить в деревне сельские ярмарки, а также вывозить и завозить животных.