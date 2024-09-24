Байкер погиб в Башкирии

Posted 24 сентября, 17:55
Published 24 сентября, 17:55
Modified 24 сентября, 17:58
Updated 24 сентября, 17:58
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 во вторник, 24 октября, на улице Московский проспект города Октябрьский в Башкирии. Авария унесла жизнь 44-летнего мужчины.
— Как установлено предварительно, 35-летний водитель «Киа Рио», выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение с мотоциклом марки «Хонда». В результате ДТП 44-летний водитель «Хонды» от полученных травм скончался в медицинском учреждении, — сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.
Сотрудники Госавтоинспекции города Октябрьский в Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом. Подробности аварии уточняются.