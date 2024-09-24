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Posted 24 сентября, 17:55

Published 24 сентября, 17:55

Modified 24 сентября, 17:58

Updated 24 сентября, 17:58

Байкер погиб в Башкирии

Байкер погиб в Башкирии

24 сентября 2024, 17:55
Фото: ГАИ Республики Башкортостан
Сюжет
Башкирия
Мотоциклист угодил под колёса иномарки днем во вторник, 24 сентября, сообщает ГАИ РБ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:00 во вторник, 24 октября, на улице Московский проспект города Октябрьский в Башкирии. Авария унесла жизнь 44-летнего мужчины.

— Как установлено предварительно, 35-летний водитель «Киа Рио», выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение с мотоциклом марки «Хонда». В результате ДТП 44-летний водитель «Хонды» от полученных травм скончался в медицинском учреждении, — сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.

Сотрудники Госавтоинспекции города Октябрьский в Башкирии выясняют обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом. Подробности аварии уточняются.

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Фото: ГАИ Республики Башкортостан
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