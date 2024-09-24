Байкер погиб в Башкирии

— Как установлено предварительно, 35-летний водитель «Киа Рио», выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение с мотоциклом марки «Хонда». В результате ДТП 44-летний водитель «Хонды» от полученных травм скончался в медицинском учреждении, — сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.