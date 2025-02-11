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БашРТС

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2025
Уфимцам вернут деньги за отопление
11 февраля, 10:28
2024
Коммунальная авария произошла в Уфе
30 октября 2024, 08:24
«Спасибо, теперь быстрее»: уфимцы благодарят Ратмира Мавлиева
Горожане отреагировали на открытие новой транспортной развязке в Telegram-канале мэра в среду, 2 октября.
2 октября 2024, 08:39
Отопление включат в Башкирии сегодня
1 октября 2024, 05:31
Четверть Башкирии не готова к холодам
3 сентября 2024, 04:14
Уфа осталась без горячей воды
29 августа 2024, 07:02
Квартиры уфимцев пройдут проверку на теплоустойчивость
5 апреля 2024, 09:56
Уфимцы хотят обратиться к прокуратуре из-за прорыва трубы
16 февраля 2024, 13:49
2023
В Стерлитамаке погиб рабочий «БашРТС»
Большинство пострадавших работников — водители.
24 декабря 2023, 05:51

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