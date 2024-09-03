Четверть Башкирии не готова к холодам

Отметим, что готовиться к зимнему периоду в Башкирии начали ещё в мае. Отопление в домах региона отключили с наступлением тёплой погоды. При этом в мае внезапно вновь установилась холодная температура воздуха, однако возвращать отопление в дома тогда не стали по причине того, что над оборудованием уже начали проводить работы.