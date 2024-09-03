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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Четверть Башкирии не готова к холодам

Четверть Башкирии не готова к холодам

3 сентября 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney
Такие данные следуют из сообщения «БашРТС».

Готовность жилого фонда Башкирии к осенне-зимнему отопительному сезону 2024 года составила 76,5%. Отметим, что в летний период снабжающая компания проводит профилактическеи и ремонтные работы, чтобы избежать неравномерного распределия тепла.

Отметим, что готовиться к зимнему периоду в Башкирии начали ещё в мае. Отопление в домах региона отключили с наступлением тёплой погоды. При этом в мае внезапно вновь установилась холодная температура воздуха, однако возвращать отопление в дома тогда не стали по причине того, что над оборудованием уже начали проводить работы.

Уфимцы переплачивали за коммуналку огромные деньги
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе жильцы два года переплачивали за ЖКХ огромные суммы.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Отопление#ЖКХ#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Коммуналка
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