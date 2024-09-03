Четверть Башкирии не готова к холодам

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Готовность жилого фонда Башкирии к осенне-зимнему отопительному сезону 2024 года составила 76,5%. Отметим, что в летний период снабжающая компания проводит профилактическеи и ремонтные работы, чтобы избежать неравномерного распределия тепла.
Отметим, что готовиться к зимнему периоду в Башкирии начали ещё в мае. Отопление в домах региона отключили с наступлением тёплой погоды. При этом в мае внезапно вновь установилась холодная температура воздуха, однако возвращать отопление в дома тогда не стали по причине того, что над оборудованием уже начали проводить работы.