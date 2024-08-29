Уфа осталась без горячей воды

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Ситуация с горячим водоснабжением в Октябрьском районе Уфы вновь вызывает беспокойство у местных жителей. Как стало известно, по адресу Бикбая (дома 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2 и 25/1), а также на улице Рыльского (дома 4, 6/1, 8/1 и 8/2) произошло аварийное отключение ГВС. Причиной данной ситуации стали технические повреждения, которые требуют незамедлительного устранения.
На месте происшествия активно работают специалисты компании БашРТС. Их задача заключается в скорейшем восстановлении подачи горячей воды для жителей указанных адресов. Однако точные сроки завершения работ пока не определены — всё будет зависеть от сложности возникшей проблемы.
Важно отметить также тот факт, что с 9 по 15 сентября 2024 года в Октябрьском районе запланированы плановые отключения горячего водоснабжения в некоторых домах.
— Жителям рекомендуется заранее подготовиться к этому событию и принять необходимые меры для комфортного проживания в период временных неудобств, — сообщают в ведомстве.