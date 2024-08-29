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Уфа осталась без горячей воды

Уфа осталась без горячей воды

29 августа 2024, 07:02
Фото: 1MI
В четверг, 29 августа, в Октябрьском районе Уфы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения, затронувшее несколько улиц и жилых домов, сообщает администрация района.

Ситуация с горячим водоснабжением в Октябрьском районе Уфы вновь вызывает беспокойство у местных жителей. Как стало известно, по адресу Бикбая (дома 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2 и 25/1), а также на улице Рыльского (дома 4, 6/1, 8/1 и 8/2) произошло аварийное отключение ГВС. Причиной данной ситуации стали технические повреждения, которые требуют незамедлительного устранения.

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На месте происшествия активно работают специалисты компании БашРТС. Их задача заключается в скорейшем восстановлении подачи горячей воды для жителей указанных адресов. Однако точные сроки завершения работ пока не определены — всё будет зависеть от сложности возникшей проблемы.

Важно отметить также тот факт, что с 9 по 15 сентября 2024 года в Октябрьском районе запланированы плановые отключения горячего водоснабжения в некоторых домах.

— Жителям рекомендуется заранее подготовиться к этому событию и принять необходимые меры для комфортного проживания в период временных неудобств, — сообщают в ведомстве.
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