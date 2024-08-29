Уфа осталась без горячей воды

Ситуация с горячим водоснабжением в Октябрьском районе Уфы вновь вызывает беспокойство у местных жителей. Как стало известно, по адресу Бикбая (дома 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2 и 25/1), а также на улице Рыльского (дома 4, 6/1, 8/1 и 8/2) произошло аварийное отключение ГВС. Причиной данной ситуации стали технические повреждения, которые требуют незамедлительного устранения.