«Квартиры уфимцев пройдут проверку на теплоустойчивость»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
БашРТС в рамках подготовки к летнему сезону проведёт в Уфе испытания тепловых сетей. В частности, тепловые сети проверят на максимальную температуру. Перед проведением испытаний отключается отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.
В ходе проверок температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Максимальная температура будет сохраняться в течение двух часов, после чего вернётся в норму.
В случае обнаружения возможных утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом. С перечнем адресов, попадающих под испытание, можно здесь.
Отмечается, что процедура проводится в конце отопительного сезона и направлена на выявление «слабых мест» на трубопроводах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации. Перед испытаниями отключат отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.
В БашРТС заявляют, что испытания на максимальную температуру не приведут к повышению платы за отопление. Так, во время испытаний размер платы за отопление будет определяться в следующем порядке:
— при отсутствии в МКД общедомового прибора учёта тепловой энергии — исходя из норматива потребления коммунальной услуги, установленного Госкомитетом РБ по тарифам;
— при наличии в МКД общедомового прибора учёта, а также индивидуальных приборов учёта тепловой энергии — исходя из показаний этих приборов учёта, при этом показания за период проведения испытаний будут пересчитаны на среднее значение потребления за предыдущие трое суток до начала проведения испытаний.