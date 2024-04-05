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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:56

В БашРТС рассказали, как проверки теплосетей отразятся на плате за отопление

«Квартиры уфимцев пройдут проверку на теплоустойчивость»

5 апреля 2024, 09:56
Фото: 1MI

В БашРТС рассказали, как проверки теплосетей отразятся на плате за отопление

Проверки направлены на выявление «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации, сообщили в энергоснабжающей компании.

БашРТС в рамках подготовки к летнему сезону проведёт в Уфе испытания тепловых сетей. В частности, тепловые сети проверят на максимальную температуру. Перед проведением испытаний отключается отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.

В ходе проверок температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Максимальная температура будет сохраняться в течение двух часов, после чего вернётся в норму.

В случае обнаружения возможных утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом. С перечнем адресов, попадающих под испытание, можно здесь.

Отмечается, что процедура проводится в конце отопительного сезона и направлена на выявление «слабых мест» на трубопроводах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации. Перед испытаниями отключат отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.

В БашРТС заявляют, что испытания на максимальную температуру не приведут к повышению платы за отопление. Так, во время испытаний размер платы за отопление будет определяться в следующем порядке:

— при отсутствии в МКД общедомового прибора учёта тепловой энергии — исходя из норматива потребления коммунальной услуги, установленного Госкомитетом РБ по тарифам;

— при наличии в МКД общедомового прибора учёта, а также индивидуальных приборов учёта тепловой энергии — исходя из показаний этих приборов учёта, при этом показания за период проведения испытаний будут пересчитаны на среднее значение потребления за предыдущие трое суток до начала проведения испытаний.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Теплоснабжение#Азамат Нухов#БашРТС
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