«Квартиры уфимцев пройдут проверку на теплоустойчивость»

Отмечается, что процедура проводится в конце отопительного сезона и направлена на выявление «слабых мест» на трубопроводах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации. Перед испытаниями отключат отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.