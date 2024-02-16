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Published Сегодня, 13:49

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Updated Сегодня, 13:51

Уфимцы устали от прорывов труб в доме на бульваре Янаби

Уфимцы хотят обратиться к прокуратуре из-за прорыва трубы

16 февраля 2024, 13:49
Фото: 1MI

Уфимцы устали от прорывов труб в доме на бульваре Янаби

В Уфе случился очередной прорыв на сетях водоснабжения. Авария произошла в доме на бульваре Тухвата Янаби, 69. Об этом пишет портал «Уфа1».

Горожане жалуются, что это уже третий прорыв за последние полгода. В связи с этим они хотят жаловаться прокуратуре. Уфимцы с иронией отмечают, что только к их дому аварийка ездит постоянно.

Сегодня в утреннее время случился очередной прорыв, коммунальные сети не выдержали. Из-за этого в подъезде образовалась «сауна» — от воды идет пар. Горожане переживали, что из-за этого может случиться трагедия, ведь конденсат попадет к щиткам.

В «БашРТС» заявили, что на данном участке трубопровода горячего водоснабжения обнаружено повреждение. Его пообещали заменить в ближайшее время.

Ранее жители Демского района столицы РБ показали, как из-под крышки канализационного люка вытекала вода на проезжую часть. Они переживали, что дороги покроются льдом, а это приведет к ДТП.

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#Уфа#Прорыв трубы#Дома#БашРТС#Марина Шорина
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