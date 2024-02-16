Уфимцы хотят обратиться к прокуратуре из-за прорыва трубы

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Горожане жалуются, что это уже третий прорыв за последние полгода. В связи с этим они хотят жаловаться прокуратуре. Уфимцы с иронией отмечают, что только к их дому аварийка ездит постоянно.
Сегодня в утреннее время случился очередной прорыв, коммунальные сети не выдержали. Из-за этого в подъезде образовалась «сауна» — от воды идет пар. Горожане переживали, что из-за этого может случиться трагедия, ведь конденсат попадет к щиткам.
В «БашРТС» заявили, что на данном участке трубопровода горячего водоснабжения обнаружено повреждение. Его пообещали заменить в ближайшее время.
Ранее жители Демского района столицы РБ показали, как из-под крышки канализационного люка вытекала вода на проезжую часть. Они переживали, что дороги покроются льдом, а это приведет к ДТП.